Un accident de voiture ayant enlevé la vie de quatre adolescents serait lié à un défi TikTok, a déclaré le commissaire de la police de Buffalo, Joseph Gramaglia.

Six adolescents se trouvaient dans une voiture de marque Kia qui roulait à pleine vitesse. Le véhicule s’est écrasé dans les alentours de 6h30, lundi à Buffalo. La voiture a été déclarée volée lors de la nuit de dimanche.

Les cinq passagers du véhicule ont été éjectés du véhicule lors de l’impact, ont mentionné les autorités. Quatre d’entre eux, âgés de 14 à 17 ans, ont perdu la vie. Le cinquième passager est présentement hospitalisé aux soins intensifs et le conducteur de 16 ans a été soigné dans un centre hospitalier et a été relâché.

Le conducteur a écopé d’une contravention pour possession de biens volés et utilisation non autorisée d'un véhicule à moteur. Le bureau du procureur du comté d'Érié enquête actuellement sur l'accident et prévoit de déposer des accusations supplémentaires, a expliqué le porte-parole Kait Munro. On ne sait pas si le conducteur avait un avocat pour le défendre.

Le commissaire Joseph Gramaglia a souligné aux journalistes, lundi, que les adolescents auraient peut-être participé à un défi sur TikTok, encourageant les gens à s'introduire dans les voitures Kia à l'aide de chargeurs de cellulaires.

Le «défi Kia», publié initialement au cours de l’été, montre comment démarrer le moteur des voitures Kia et Hyundai en utilisant simplement un câble USB et un tournevis. Plusieurs départements de police aux États-Unis ont rapporté une augmentation de vols de Kia et de Hyundai depuis la publication de cette vidéo.



Crédit photo: The Associated Press

Un recours collectif déposé en septembre dans le comté d'Orange, en Californie, allègue que les Kia construites entre 2011 et 2021, ainsi que les Hyundai construites de 2015 à 2021, manquent de pièces antivols, ce qui rend les voitures plus faciles à voler que les autres modèles. Le procès demande des dommages et des intérêts aux constructeurs automobiles et un rappel à l'échelle nationale.

Les représentants de Kia et de Hyundai n’ont pas réagi à la controverse.