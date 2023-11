Un député fédéral libéral de la région de Vancouver s’est excusé mardi sur les réseaux sociaux pour avoir laissé entrevoir un possible lien entre des propos du chef conservateur Pierre Poilievre et la fusillade meurtrière qui s’est produite cette fin de semaine au Manitoba.

Dans une publication écrite lundi, le député Ken Hardie, qui représente la circonscription fédérale de Fleetwood—Port Kells, a souligné que la fusillade qui a fait quatre morts à Winnipeg dimanche matin était «plus que troublante».

Il s’est aussi demandé si cet événement pouvait être relié à l’attitude «tout repartir de zéro» («burn everything down») qui sévit aux États-Unis.

Sur le réseau X, M. Hardie a ensuite fait référence à la progression de cette manière de penser au Canada, la liant directement au chef conservateur.

To those who've taken exception to the post calling out Pierre Poilievre for spreading rage and creating an environment that some take as permission to take anti-social acts. https://t.co/TkH6JuDfa1

Lors d’un échange mardi matin avec La Presse Canadienne, le député a réitéré qu’il ne regrettait pas ce qu’il a écrit et assuré qu’il n’avait pas l’intention de s’excuser, mais il a reconnu qu’il aurait pu utiliser un autre exemple pour faire valoir le même point.

Cependant, quelques heures plus tard, son discours a changé après une rencontre qu’il a eue avec la leader du gouvernement à la Chambre des communes, Karina Gould.

Après cette conversation, M. Hardie a avoué que son message était inapproprié, clarifiant qu'il n'y avait aucun lien entre M. Poilievre et les meurtres survenus à Winnipeg.

«Il n’y a aucun lien. Aucun du tout. Et donc, à cet égard, le publier de cette façon était tout à fait inapproprié de ma part», a-t-il reconnu lors d’un autre échange avec La Presse Canadienne.

«Je ne savais pas que mon message serait compris de cette façon. Mais vous savez, ce sont des choses qui arrivent avec certaines personnes. Alors oui, je m'en excuse.»

Même s’il a présenté ses excuses mardi après-midi, le député n'a pas supprimé le message initial.

A reaction to the reaction to my post yesterday: It was unacceptable on my part to leave any suggestion of a direct link to the tragedy in Winnipeg. There was not. For that, I apologize.