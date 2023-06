Les Québécois et les Québécoises pouvaient rendre un dernier hommage au comédien Michel Côté, exposé jeudi en chapelle ardente au Monument-National à Montréal.

Le cercueil fermé de Michel Côté était exposé sur la scène du Monument-National, où l'acteur a déjà joué Broue. Le drapeau du Saguenay-Lac-Saint-Jean ainsi que deux photos de l'acteur se trouvaient aussi sur la scène.



Les funérailles de l'acteur ont été célébrées mercredi, en compagnie de sa famille et de ses amis proches.

Jeudi, Maxime Le Flaguais, l'un des fils du défunt comédien, a décrit son père comme un homme «fait en acier» tout en évoquant le courage de Michel Côté dans son combat contre la malade. «Il a été très fort, lors de la maladie, mais aussi tout au long de sa vie et des autres épreuves. Il ne se plaignait jamais des douleurs», a expliqué M. Le Flaguais lors d'un point de presse en marge des commémorations.

«Il s'était fait donner 35% de chance. C'était difficile de jongler avec l'espoir», a-t-il avoué. «On avait des moments où on y croyait, et d'autres moins», a ajouté le fils de Michel Côté.

M. Le Flaguais dit avoir été très ému par la vague d'amour du public à la suite de la mort de Michel Côté.



«Je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. Il (mon père) nous a laissés dans une tempête médiatique, certes, une tempête d'amour aussi.» - Maxime Le Flaguais, fils de Michel Côté

Le fils de l'éminent acteur a aussi usé d'humour quand il a pris la parole devant les médias.

«Le pont Samuel-de-Champlain, en tout cas, moi j'y tiens, parce que j'ai joué Samuel de Champlain. Il me volera pas ça!» a rigolé M. Le Flaguais quand on lui a demandé comment il aimerait que le nom de son père soit pérennisé. L'acteur a pris le rôle de Champlain dans la série docu-fictive Le rêve de Champlain en 2015.

Le fils du célèbre acteur a précisé que son père a passé ses derniers jours en compagnie de sa famille.

«Ce qu'il m'a laissé pendant cette période-là, c'est une force hallucinante», a-t-il dit, précisant que dès que Michel Côté a appris que ses jours étaient comptés, il a cessé de pleurer.

«Il m'a appris comment mourir en fait, a évoqué Maxime Le Flaguais. Mourir avec dignité, mourir fort, et mourir heureux. Il était content de sa vie.»

La communauté artistique en deuil

De nombreux membres de la communauté artistiques sont venus rendre hommage à Michel Coté au courant de l'après-midi.

«J'aurais aimé jouer sur scène avec lui. Pour moi c'était un monument. Michel Côté, c'est le respect, c'est la générosité, c'est le côté rassembleur. C'est une grosse perte», a affirmé le comédien Paul Dion, avant d'entrer dans le Monument-National. L'actrice Sylvie Potvin, qui figurait dans La petite vie, a pour sa part souligné la «bonne humeur» et le «côté rassembleur» de l'acteur.

«Il n'y avait pas de filtre, a affirmé l'animateur Winston McQuade. Faire une interview avec Michel, ce n'était pas faire une interview. C'était une rencontre, c'était une jasette. On se parlait de coeur à coeur.» Pour M. McQuade, l'acteur «a mis sa signature sur la culture québécoise».

La mairesse d'Alma, la ville natale de Michel Côté, Sylvie Beaumont, est aussi venue présenter ses sympathies à la famille de M. Côté. «Aussitôt que tu parlais à Michel, tu étais sous le charme de Michel Côté. C'était un homme qui était extrêmement charismatique», a dit Mme Beaumont.

«Lui, l'humanité était devant l'égo», a pour sa part affirmé l'acteur Patrice Coquereau. «J'espère qu'il est parti en paix», a-t-il ajouté.

Plusieurs citoyens sont aussi venus se recueillir à la mémoire de l'acteur. «C'était un grand», a déclaré Normand Dubois. «Il habitait le personnage, il avait beaucoup de talent», a renchéri Jacqueline Dollard, qui souhaitait également rendre un dernier hommage à l'acteur.

Un hommage à l'Assemblée nationale

Le premier ministre du Québec a pris la parole jeudi devant l'Assemblée nationale afin de rendre hommage à Michel Côté. Dans un discours de quelques minutes, il a rappelé que le Québec a perdu «un grand acteur, un grand comédien».

«Michel Côté c'était un grand comique», a affirmé François Legault parlant de la pièce de théâtre Broue, et de ses rôles dans les films Crusing Bar et dans la télé-série La Petite Vie.

François Legault a aussi parlé du côté plus touchant de certains rôles de Michel Côté, dont ceux dans les films T'es belle, Jeanne et C.R.A.Z.Y.

«J’ai aussi eu l’occasion quelques fois de parler avec lui. C’était aussi un être humain exceptionnel, tellement gentil et tellement sympathique», a affirmé le premier ministre du Québec dans son hommage.

J'ai rendu un dernier hommage, aujourd'hui, au grand comédien Michel Côté.🤍



— François Legault (@francoislegault) June 8, 2023

Des drapeaux en berne

Parallèlement, le drapeau de l'Assemblée nationale à Québec sera mis en berne sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement, de l'aube au crépuscule, «afin de rendre hommage à l'acteur Michel Côté et à son immense contribution à la culture québécoise», ont annoncé mardi la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Nathalie Roy, et le premier ministre François Legault.

La Ville de Montréal a également fait le choix de mettre ses drapeaux en berne.

La mairesse, Valérie Plante, a fait savoir jeudi sur les réseaux sociaux que ce geste est posé «pour souligner la chapelle ardente de Michel Côté, un immense acteur qui a marqué le Québec de son talent exceptionnel. Son héritage et sa mémoire resteront toujours dans nos coeurs. Mes sympathies à sa famille et ses proches.»

Les drapeaux sont en berne aujourd’hui pour souligner la chapelle ardente de Michel Côté, un immense acteur qui a marqué le Québec de son talent exceptionnel.



— Valérie Plante (@Val_Plante) June 8, 2023

Québec a écarté jeudi l’idée de tenir des funérailles nationales pour Michel Côté après avoir fait «des vérifications auprès des équipes du protocole au gouvernement du Québec».

Michel Côté s'est éteint la semaine dernière à l'âge de 72 ans, des suites d'une maladie.

L'acteur avait dévoilé qu'il se retirait de la vie publique, en avril 2022, pour soigner une maladie de la moelle osseuse.



Né à Alma le 25 juin 1950, Michel Côté, un des comédiens les plus aimés du public québécois, s'est illustré dans une quarantaine de films et de séries télévisées, dont La petite vie, Omertà, Cruising Bar, C.R.A.Z.Y. et De père en flic. Au fil de sa carrière, il a reçu de nombreuses distinctions, dont, en 2009, la Médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec pour son rôle remarqué et remarquable dans la pièce de théâtre Broue.



Le premier ministre François Legault doit lui décerner le titre de chevalier de l’Ordre national du Québec à titre posthume, le 21 juin.

