Le film primé «20 jours à Marioupol» a été présenté en première en Ukraine samedi, vu pour la première fois par certains des médecins et premiers intervenants ukrainiens qui ont décrit dans le documentaire la façon dont les forces russes ont bombardé et déferlé dans la ville portuaire du sud-est l'année dernière.

Des ovations debout répétées dans un cinéma plein à craquer de Kyiv, mêlées de larmes et d'accolades, ont accueilli ces Ukrainiens qui ont travaillé presque sans arrêt dans et autour d'un hôpital de Marioupol, pièce maîtresse du film sur la ville au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022.



Pour certains, la projection a été un retour en arrière troublant de leur propre contact avec la mort dans la ville, un destin inévitable pour un nombre incalculable d'autres victimes de l'invasion russe, y compris des tout-petits, des nourrissons et des femmes enceintes dont les derniers instants ont été capturés sur vidéo montrée dans le film.

«C'était très dur émotionnellement, car cela m'a rappelé que quand nous quittions Marioupol, il y avait encore beaucoup de victimes», a déclaré Serhii Chornobrivets, 25 ans, un ambulancier qui a soigné d'innombrables patients dans la ville et qui est maintenant un médecin militaire. «J'aurais pu sauver plus de gens, mais je ne l'ai pas fait.»

«Regarder ce film a ramené tous ces sentiments», a-t-il ajouté.

De nombreux spectateurs du documentaire, un projet conjoint entre l'Associated Press (AP) et PBS Frontline, ont exprimé leur gratitude que les images aient finalement été diffusées au monde, dans l'intérêt de l'histoire.

Le documentaire du journaliste d'Associated Press Mstyslav Chernov a été construit sur environ 30 heures de film de reportage avec le photographe d'AP Evgeniy Maloletka et la productrice d'AP Vasilisa Stepanenko sur la première phase de l'invasion russe de Marioupol.

Ils étaient les trois journalistes internationaux à avoir résisté le plus longtemps à Marioupol pendant l'invasion russe, servant d'yeux et d'oreilles au monde au milieu des horreurs de l'assaut. Leur travail avec la collègue basée à Paris Lori Hinnant a valu à l'AP le prestigieux prix Pulitzer du service public en mai.

Alors que les réseaux de communication s'effondraient et que les forces russes se rapprochaient, il n'était jamais certain que les images sortiraient. Certains ont été envoyés par bribes par téléphone portable, le reste a été effectué lors du dernier vol des journalistes depuis la ville.

«Après la publication de ce matériel, le monde entier a commencé à nous aider - comme les vrais combattants que nous sommes», a déclaré Volodymyr Nikouline, un policier de Marioupol et vedette du documentaire pour sa détermination à faire en sorte que la nouvelle de la dévastation parvienne à un public mondial. «Ce film fait déjà partie de notre histoire.»

Le film de 94 minutes a reçu de nombreux prix, notamment au concours Cinema for Peace, au Festival international du film de Cleveland et au Festival du film de Sundance en janvier, où il a eu sa première mondiale. Une ouverture plus large dans les salles américaines commence le mois prochain.

«J'espère que cela donnera la parole à tous les Ukrainiens», a déclaré M. Chernov, exprimant son espoir que cela puisse aider à ouvrir la voie à la justice internationale et à l'obligation de rendre des comptes. «Il est douloureux de penser à quel point cette pièce est vraiment petite ... ces 20 jours ne sont qu'une infime fraction de toutes les tragédies qui se sont produites» dans de nombreuses régions d'Ukraine.