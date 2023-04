Les autorités nommées par la Russie en Crimée ont annoncé que l'armée avait repoussé une attaque ukrainienne sur le port de Sébastopol lundi, tandis qu'un drone aurait également été retrouvé dans une forêt près de Moscou ― des attaques qui surviennent alors que l'Ukraine se préparerait à une contre-offensive majeure.

Le chef de la ville portuaire de Sébastopol, en Crimée, nommé par Moscou, Mikhail Razvozhayev, a déclaré que l'armée avait détruit un drone maritime ukrainien qui avait tenté d'attaquer le port aux premières heures de la journée. Il a ajouté qu'un autre drone avait explosé sans causer de dégâts.

Cette attaque est la dernière d'une série de tentatives de frappes sur Sébastopol, la principale base navale de Crimée, annexée illégalement par la Russie en 2014.

Les autorités ukrainiennes n'ont pas immédiatement commenté les attaques de lundi. Après les précédentes attaques contre Sébastopol et d'autres zones, les responsables ukrainiens ont évité de revendiquer ouvertement la responsabilité, mais ont souligné le droit du pays à frapper n'importe quelle cible en réponse à l'agression russe.

Les médias russes ont également affirmé lundi qu'un drone ukrainien explosif avait été retrouvé dans une forêt située à une trentaine de kilomètres à l'est de la capitale russe.

Bien qu'il n'ait pas explosé, l'incident a une nouvelle fois mis en évidence la capacité de l'Ukraine à atteindre les profondeurs de la Russie, alors que l'armée ukrainienne se préparerait à une contre-offensive de printemps pour reconquérir les zones occupées.

Les observateurs estiment que la cible la plus probable de la contre-offensive serait les parties des régions de Kherson et de Zaporijjia tenues par les Russes. Si l'offensive réussit, elle permettra à l'Ukraine de couper le corridor terrestre entre la Russie et la Crimée.

Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, un groupe de réflexion basé à Washington, les forces ukrainiennes ont récemment pris pied près de la ville d'Oleshky, sur la rive orientale du Dniepr, ce qui pourrait être une préparation à une telle opération.

L'Ukraine a dernièrement reçu des armes sophistiquées de la part de ses alliés occidentaux et de nouvelles troupes fraîchement entraînées en Occident, ce qui donne lieu à une anticipation croissante d'une offensive.

Des missiles Patriot de fabrication américaine sont arrivés en Ukraine la semaine dernière et le porte-parole militaire Yuriy Ihnat a déclaré dimanche à la télévision ukrainienne que certains d'entre eux étaient déjà entrés en service.

Les forces russes, quant à elles, poursuivent depuis près de neuf mois leurs efforts pour s'emparer du bastion ukrainien de Bakhmout, dans la région orientale de Donetsk.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a souligné l'importance de la défense de Bakhmout lors d'une interview accordée le mois dernier à l'Associated Press, affirmant que sa chute pourrait permettre à la Russie de rallier le soutien international en faveur d'un accord qui pourrait exiger de Kyiv qu'elle fasse des compromis inacceptables.

L'Ukraine et la Russie ont toutes deux décrit les combats pour Bakhmout, la plus longue bataille de la guerre, comme essentiels pour épuiser les forces ennemies et les empêcher de lancer des attaques ailleurs le long de la ligne de front de 1000 kilomètres.

Contre-offensive

Lundi, Yevgeny Prigozhin, le millionnaire propriétaire de l'entreprise militaire Groupe Wagner qui a mené l'offensive russe à Bakhmout, a affirmé que les forces ukrainiennes avaient été repoussées dans une section occidentale de la ville de deux kilomètres carrés. Cette affirmation n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

Des blogueurs militaires russes ont émis l'hypothèse qu'une contre-offensive ukrainienne pourrait s'accompagner d'une série d'attaques de drones sur de vastes zones.

Les médias russes ont identifié le drone tombé près de Moscou comme étant un UJ-22 Airborne de fabrication ukrainienne. Ils ont indiqué qu'il avait été trouvé dimanche par un habitant de la région. Selon les rapports, le drone se serait écrasé après avoir manqué de carburant ou heurté un arbre. Il transportait 17 kilogrammes d'explosifs.

L'UJ-22 est un petit drone de reconnaissance qui peut transporter environ 20 kilogrammes d'explosifs et dont le rayon d'action en vol autonome peut atteindre 800 kilomètres.

Le mois dernier, un autre drone que les autorités soupçonnent de provenir d'Ukraine a été découvert à Shchelkovo, à environ 15 kilomètres au nord-est de Moscou, mais il ne transportait pas d'explosifs.

Toujours en mars, un lourd drone ukrainien Tu-141 Strizh a explosé dans la ville de Kireyevsk, dans la région de Toula, à environ 200 kilomètres à l'est de Moscou, faisant trois blessés, laissant un grand cratère et endommageant plusieurs bâtiments. Le ministère russe de la Défense a assuré que le drone avait été abattu par les défenses aériennes.

Les autorités russes ont dit que l'Ukraine avait utilisé des drones Tu-141 de fabrication soviétique d'une portée d'environ 1000 kilomètres pour frapper des installations en Russie. En décembre, ces drones ont touché deux bases aériennes russes destinées aux bombardiers à longue portée et à capacité nucléaire. Le ministère russe de la Défense a indiqué que les drones avaient été abattus, mais il a reconnu que les débris avaient endommagé certains avions et tué plusieurs militaires.

En février, les autorités ont également signalé qu'un drone ukrainien avait été retrouvé dans une forêt près de Gubastovo, dans la région de Kolomna, à environ 80 kilomètres au sud-est de Moscou. Le drone est tombé à proximité d'une importante installation de pompage de gaz naturel, sa cible apparente.

Un autre drone a explosé en février dans une forêt près de Kalouga, à environ 150 kilomètres au sud-est de Moscou, sans blesser personne.

Le bureau présidentiel ukrainien a déclaré lundi qu'au moins quatre civils avaient été tués et 13 autres blessés par les dernières attaques russes au cours des dernières 24 heures. Deux personnes ont été tuées à Bakhmout et deux autres dans la ville méridionale de Kherson.