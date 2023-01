Un incendie s’est propagé dans un quartier très peuplé de Séoul, en Corée du Sud, détruisant au moins 60 maisons et forçant environ 500 habitants à fuir leur domicile, vendredi matin.

Selon les autorités, les pompiers maîtrisaient l'incendie dans le village de Guryong, à Séoul. Aucun blessé ou décès n’a été signalé.

Un responsable du service incendie du district de Gangnam, Shin Yong-ho, a déclaré que les secouristes continuaient de fouiller les zones touchées par l'incendie, mais estime que tous les habitants ont été évacués en toute sécurité.

Plus de 800 pompiers, policiers et employés au public ont été déployés afin de faire face aux flammes et de procéder à l’évacuation des résidents. L’incendie aurait commencé dans les alentours de 6h30.

Des images montrent des pompiers en train de combattre les flammes sous un écran de fumée, qui recouvre le village. Des hélicoptères arrosaient également les résidences d’eau.



Crédit photo: The Associated Press

Selon Shin Yong-ho, le feu aurait commencé à l’intérieur d’une maison composée de plastique de contreplaqué. La cause de l’incendie serait toujours méconnue.