Un ex-militant de Québec solidaire (QS) devant se porter candidat sous la bannière du parti, mais dont la candidature aurait été rejetée pour avoir notamment partagé et commenté favorablement une chronique de Richard Martineau sur Twitter, donne son appui au Parti québécois (PQ).

Le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a annoncé mercredi que Raphaël Fiévez deviendra bénévole dans son équipe électorale de la circonscription de Camille-Laurin dans l'est de Montréal, où il se présente.

M. Fiévez était en processus pour devenir candidat dans la circonscription de L'Assomption. Mais QS n'aurait pas retenu sa candidature en raison de la publication sur son compte Twitter d'un texte du chroniqueur du Journal de Montréal ayant pour titre «Le racisme des Wokes antiracistes», en avril 2021.

En amorce de son gazouillis, M. Fiévez écrivait: «Intéressant article qui met en garde contre ce mouvement grandissant dans divers milieux. Des pseudos-vertueux ayant la révélation divine.»

«Le fait de partager une chronique, disant article intéressant, pour nous au Parti québécois, c'est un comportement démocratique qui est normal. Et la liberté d'expression, ce n'est pas seulement donner son opinion, c'est également la libre utilisation des œuvres», a déclaré M. St-Pierre Plamondon en point de presse, accompagné de M. Fiévez, à Montréal.

À lire également :

Le Journal de Montréal a rapporté la semaine dernière un échange de courriels entre le candidat en devenir et la formation politique, dans lequel le parti lui reproche le partage de la chronique et son commentaire, ainsi que le partage d'un autre article sur la nomination de Benoit Charette comme ministre responsable de la lutte contre le racisme. Une prise de position de M. Fiévez sur les «wokes» et la théorie de genre aurait aussi dérangé les responsables de QS.

M. Fiévez a relaté mercredi midi que Québec solidaire lui a demandé de «faire repentance», en s'excusant et créant un nouveau profil sur le réseau social, s'il voulait se porter de nouveau candidat, mais en 2026.

«Je pense qu'il n'est pas normal dans une société comme le Québec qu'on puisse interdire à des gens de parler librement, d'énoncer leurs propres opinions, même si elles sont controversées», a-t-il fait valoir.

Une porte-parole de Québec solidaire a précisé à La Presse Canadienne qu'il n'a jamais été question de créer un nouveau compte. Il a été exclu parce que ses propos étaient trop récents et ne correspondaient pas aux valeurs du parti pour porter les couleurs solidaires, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, le co-chef de QS Gabriel Nadeau-Dubois a affirmé que «plusieurs raisons» expliquent le rejet du candidat. Lors d'un passage à Rivière-du-Loup, il a mentionné que l'opposition à la théorie de genre n'était pas la seule raison qui expliquait le rejet, mais il n'a pas voulu préciser quelles étaient les autres.

«Je ne passerai pas la campagne à répondre aux attaques de Paul St-Pierre Plamondon», tranche-t-il. M. Nadeau-Dubois assure que les candidats de Québec solidaire ont le droit de partager des chroniques et que M. Martineau n'est pas frappé d'un interdit.

«Je veux être clair: partager les articles d'un chroniqueur en particulier, ce n'est pas une raison raisonnable et sérieuse d'exclure un candidat.»

L'annonce de cet appui chez les péquistes survient quelques jours après que M. Nadeau-Dubois eut fait campagne dans Camille-Laurin. Les solidaires espèrent ravir cette circonscription à la CAQ.

M. St-Pierre Plamondon s'est défendu de vouloir casser du sucre sur le dos de QS en tenant un point de presse pour présenter un nouveau bénévole.

«C'est une occasion pour nous de faire valoir qui nous sommes et ce qui nous distingue par rapport à d'autres partis' sur la liberté d'expression», a-t-il soutenu.

M. St-Pierre Plamondon a expliqué que M. Fiévez l'avait contacté il y a quelques jours sur Twitter, lui faisant part de son intérêt de s'impliquer dans la campagne dans Camille-Laurin où il réside.

La vision de M. St-Pierre Plamondon sur la liberté d'expression et la défense du français l'a convaincu de rejoindre le PQ, a dit le nouveau militant péquiste originaire de la Belgique.