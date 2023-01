Un homme de 25 ans, qui a acquis une notoriété de fraudeur dès son plus jeune âge en se faisant passer pour un docteur, a plaidé coupable d’avoir volé plus de 10 000 dollars américains à son employeur et devra retourner en prison.

Malachi Love-Robinson a écopé d’une sentence de plus de deux ans et quatre mois de détention la semaine dernière après avoir plaidé coupable à Palm Beach County, en Floride, pour avoir créé un énorme stratagème afin de commettre plusieurs fraudes.

Les documents judiciaires indiquent qu’en 2020, M. Love-Robinson travaillait comme vendeur pour une entreprise qui relie les expéditeurs aux entreprises de camionnage. Au lieu de demander aux clients d’effectuer des paiements à l’entreprise, l’homme leur demandait d’envoyer l’argent sur des comptes qu’il contrôlait.

M. Love-Robinson a été remarqué par les autorités en 2016, lui qui n’avait que 18 ans. Il avait alors été arrêté à la suite de l’ouverture du New Birth New Life Medical Center, en Floride, lui qui s’identifiait comme «Dr Love».

Il avait alors volé 30 000 $ à un patient octogénaire lors de plusieurs visites à domicile et 20 000 $ à un médecin. Il a été arrêté après avoir prescrit un médicament à un policier qui se faisait passer pour un patient.

Plus tard cette année, alors qu’il était en liberté sous-caution, M. Love-Robinson a été une fois de plus arrêté en Virginie après avoir tenté d’acheter une voiture de la marque Jaguar avec une carte de crédit volée.

Il avait plaidé coupable dans les deux cas et avait été libéré en 2019.