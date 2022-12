Des scientifiques canadiens ont annoncé la découverte d'un fossile conservé avec son dernier repas, une trouvaille qui permet d’avoir une idée de ce à quoi pouvait ressembler l'ancien écosystème.

Ce texte est la traduction d'un article de CTV News.

Il n'y a eu que 20 autres cas où le dernier repas d'un dinosaure carnivore avait été conservé. Mardi, une équipe de chercheurs du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et de Chine ont publié leurs conclusions décrivant leur découverte d'un pied de mammifère à l'intérieur de la cage thoracique d'un microraptor.



«Au début, je n'y croyais pas. Il y avait un minuscule pied de mammifère ressemblant à un rongeur d'environ un centimètre de long parfaitement conservé à l'intérieur d'un squelette de microraptor. Ces découvertes sont les seules preuves solides dont nous disposons sur la consommation alimentaire de ces animaux disparus depuis longtemps – et elles sont exceptionnellement rares», a fait savoir le co-auteur de l'étude, Hans Larsson de l'Université McGill, dans un communiqué de presse .

Les microraptors étaient des dinosaures à plumes qui vivaient au début du Crétacé il y a environ 120 à 125 millions d'années. Ils avaient à peu près la taille d'un corbeau et les premiers spécimens ont été découverts en Chine au début des années 2000.

«Ce qui est incroyable, c’est que, comme votre chat domestique, qui avait à peu près la même taille, le microraptor aurait été un animal avec lequel il aurait été facile de cohabiter, mais aurait été une terreur s'il sortait, car il aurait tout chassé, des oiseaux à votre mangeoire aux souris dans votre haie ou aux poissons dans votre étang», a précisé Alex Dececchi du Mount Marty College, un autre co-auteur de l'étude.

On ne sait pas à quelle espèce de mammifère appartenait autrefois le pied. Les auteurs notent que ses mensurations étaient minces, semblables aux espèces eomaia et sinodelphys ressemblant à des rongeurs qui vivaient autour de cette période. Cependant, les proportions osseuses suggèrent que cette créature était peut-être une espèce terrestre, contrairement aux eomaia et sinodelphys qui grimpent aux arbres.

On ne sait pas non plus si le dernier repas de ce microraptor a été récupéré ou chassé. Alors que la taille du mammifère, qui était à peu près aussi grosse qu'une souris, suggère qu'il aurait pu être une proie, les chercheurs notent qu'il est assez courant pour les carnivores comme les microraptors de se livrer à la fois à la chasse et à la prédation.

Des recherches antérieures sur le microraptor ont déjà établi que le régime alimentaire de la créature comprenait probablement des oiseaux, des lézards et des poissons.

«Cette nouvelle découverte ajoute un petit mammifère à leur régime alimentaire, suggérant que ces dinosaures étaient des mangeurs opportunistes et non difficiles», a déclaré Larsson.

Les chercheurs notent également que cette découverte ajoute à l’hypothèse que le microraptor était un carnivore généraliste. Les carnivores généralistes, tels que les renards et les corbeaux, jouent un rôle stabilisateur important dans les écosystèmes, car ils peuvent manger une grande variété d'espèces en fonction des populations les plus abondantes.

«Savoir que le microraptor était un carnivore généraliste donne une nouvelle perspective sur le fonctionnement des écosystèmes anciens et un aperçu possible du succès de ces petits dinosaures à plumes», a expliqué Larsson.