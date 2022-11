La prudence est de mise alors qu’un fraudeur qui a déjà été reconnu coupable tenterait d’approcher ses victimes du passé et de leur soutirer de l’argent à l’aide de faux documents légaux.

La Cour supérieure du Québec a émis une injonction provisoire, jeudi, contre Asim Ahmed, lui ordonnant de cesser d’utiliser de faux documents et d’arrêter de s’approprier l’emblème de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

L’AMF, l’institution surveillant le secteur financier de la province, a informé dans un communiqué qu’Ahmed «approcherait ses anciennes victimes et alléguerait notamment qu’il a poursuivi en justice le gouvernement du Québec et l’Autorité pour des soi-disant sévices subis alors qu’il était en prison et pour un soi-disant vol d’argent de la part des enquêteurs de l’Autorité lors d’une perquisition à son domicile, qu’il a gagné sa cause en justice, mais qu’il aurait besoin d’argent afin de pouvoir payer des pénalités et frais administratifs, ce qui lui permettrait ensuite de récupérer les sommes dont il serait le bénéficiaire et de les rembourser.»

L’AMF a également mentionné que le fraudeur utilisait de faux documents portant le logo de la Cour suprême du Canada.

À lire également:

Ahmed a été condamné à une peine de neuf mois en prison pour fraude en 2011 et d’une autre sentence de quatre ans pour fraude, blanchiment d’argent, falsification, utilisation de documents falsifiés et d’entrave à la justice, en 2015.

«De plus, en 2014, Asim Ahmed a été visé par des ordonnances de blocage et d’interdiction pour avoir agi à titre de courtier ou de conseiller en valeurs sans être inscrit à ce titre auprès de l’Autorité. Les ordonnances d’interdiction n’ont jamais été levées et sont toujours applicables», a ajouté l’AMF.

L’injonction est en vigueur jusqu’au 11 novembre à minuit. L’AMF a confirmé qu’elle tenterait d’obtenir une autre injonction, «laquelle serait alors valide jusqu’au jugement au fond à intervenir dans ce dossier.»

Toute personne ayant des informations sur ce dossier peut contacter l’AMF au 1-877-525-0337.