La Cour d'appel du Québec confirme que l'hôpital Sainte-Justine peut, malgré l'objection des parents, retirer définitivement le tube respiratoire d'un enfant qui est dans le coma depuis sa noyade en juin dernier.

La décision de la Cour d'appel confirme un jugement de la Cour supérieure, qui avait permis à Sainte-Justine d'aller de l'avant avec l'extubation, même si les parents n'étaient pas d'accord.

Sainte-Justine s'était adressée au tribunal après que les parents du garçon de cinq ans ont refusé de consentir à la procédure, à moins que l'hôpital ne soit prêt à remettre en place le tube dans sa trachée en cas de complications.

La Cour d'appel a conclu que la décision du juge de première instance, «bien que difficile et déchirante», était «juste et respectueuse du droit et du meilleur intérêt» de l'enfant, et que le refus des parents dans ce cas-ci était «injustifié», toujours dans le meilleur intérêt du garçon.

L'enfant est hospitalisé depuis sa noyade dans la piscine familiale, le 12 juin, où il est resté sous l'eau environ 20 minutes. Les preuves présentées devant le tribunal montrent que l'enfant a subi des lésions cérébrales graves et irréversibles.

Les médecins ont déclaré dès le 16 juin que le tube respiratoire devait être retiré de sa trachée, car il fait plus de mal que de bien à l'enfant. Ils estiment que le garçon devrait recevoir des soins de fin de vie si l'extubation ne réussissait pas.