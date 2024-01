Un glissement de terrain dans la province montagneuse du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine, a enterré lundi matin 47 personnes et forcé l'évacuation de 200 autres.

La catastrophe a frappé peu avant 6h dans le village de Liangshui, sous la ville de Tangfang, dans le comté de Zhenxiong. Le département de la publicité du comté a déclaré que des efforts de secours étaient en cours pour retrouver les victimes enterrées dans 18 maisons différentes.

Aucun décès ou blessé n'a été signalé dans l'immédiat. La cause du glissement de terrain n’était pas immédiatement connue, bien que les photos de la scène semblaient montrer de la neige au sol.

Luo Dongmei, 35 ans, dormait lorsque le glissement de terrain a eu lieu, mais elle a survécu et a été transférée dans une école par les autorités locales.

«Je dormais, mais mon frère a frappé à la porte et m'a réveillé. Ils ont dit qu'il y avait eu un glissement de terrain et que le lit tremblait, alors ils se sont précipités à l'étage et nous ont réveillés», a déclaré Mme Luo.

Mme Luo, son mari et leurs trois enfants, ainsi que de nombreux autres résidents, ont reçu de la nourriture à l'école, mais attendent toujours des couvertures et d'autres protections contre le froid, a-t-elle indiqué.



Mme Luo a dit qu'elle n'avait pas pu contacter sa sœur et sa tante, qui vivaient plus près du site du glissement de terrain. «La seule chose que je peux faire, c'est attendre», a-t-elle affirmé.

Les secouristes ont évacué la semaine dernière des touristes d'une station de ski isolée du nord-ouest de la Chine, où des dizaines d'avalanches déclenchées par de fortes chutes de neige ont piégé plus de 1000 personnes pendant une semaine. Les avalanches ont bloqué les routes, immobilisant les touristes et les habitants d’un village de la préfecture d’Altay, dans la région du Xinjiang, près de la frontière entre la Chine et la Mongolie, la Russie et le Kazakhstan.

Les glissements de terrain, souvent provoqués par la pluie ou par des travaux de construction dangereux, ne sont pas rares en Chine. Au moins 70 personnes ont été tuées dans des glissements de terrain l'année dernière, dont plus de 50 dans une mine à ciel ouvert dans la région de Mongolie intérieure. En 2021, 14 ouvriers ont été tués lors de l’inondation d’un tunnel en construction.

Le glissement de terrain s’est produit un peu plus d’un mois après le tremblement de terre le plus puissant depuis des années en Chine, qui a frappé le nord-ouest d’une région isolée entre le Gansu et la province du Qinghai. Au moins 149 personnes ont été tuées dans la secousse de magnitude 6,2 qui a frappé le 18 décembre, réduisant des maisons en ruines et déclenchant d'importantes coulées de boue qui ont inondé deux villages de la province du Qinghai.

Près de 1000 personnes ont été blessées et plus de 14 000 maisons ont été détruites lors du tremblement de terre le plus meurtrier qu’ait connu la Chine depuis neuf ans.