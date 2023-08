Un groupe de défense de la culture et des médias appelle les Canadiens à boycotter Facebook et Instagram dans le courant de la semaine.

Les AMIS de la radiodiffusion demande aux gens de cesser de publier du contenu sur les plateformes de Meta les 23 et 24 août.

Le groupe affirme que cette mesure vise à montrer que les Canadiens ne se laisseront pas faire par Meta, qui a décidé de retirer les nouvelles de ses plateformes en réaction à une loi qui a récemment été adoptée.

La loi sur les nouvelles en ligne oblige les géants de la technologie Meta et Google à conclure des accords avec les médias d’information dont les éléments de contenu journalistique sont publiés en lien ou réutilisés sur leurs plateformes.

Jusqu’à présent, Meta s’est montré réticent à coopérer à un éventuel accord.

La directrice générale du groupe, Marla Boltman, estime que le boycottage montrera à Meta que si les informations quittent la plateforme, les utilisateurs le feront aussi.

«Les yeux sur leurs plateformes sont la marchandise la plus précieuse de Meta», a-t-elle ajouté dans une déclaration.

«Perdre de nombreux utilisateurs canadiens, même pour une courte période, attirera leur attention. Mais surtout, cela donnera aux Canadiens l’occasion de manifester leur frustration et leur déception à l’égard de Meta.»

