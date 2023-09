Un hélicoptère s'est écrasé avec six personnes à bord peu avant 8h, mardi matin, à l'est de Prince George, en Colombie-Britannique. Le Bureau de la sécurité des transports a déploré deux morts et indiqué que quatre personnes avaient été blessées.

Liam MacDonald, porte-parole du bureau de sécurité, a déclaré qu'une équipe d'enquêteurs a été envoyée sur les lieux de l'accident où un hélicoptère Bell 206L s'est écrasé près de Purden Ski Hill, une station de montagne à proximité de l'autoroute 16.



Les enquêteurs entendent recueillir des informations, examiner la carcasse et interroger des témoins.

Les services de santé d'urgence de la Colombie-Britannique affirment avoir transporté quatre personnes en ambulance à l'hôpital après l'accident survenu vers 7 h 45 mardi matin.

La caporale Jennifer Cooper a affirmé que la gravité des blessures des passagers de l'hélicoptère était inconnue. Elle a ajouté que la zone autour du lieu de l'accident n'était pas couverte par les téléphones portables et que les autorités ne savaient pas pourquoi l'hélicoptère se trouvait dans la zone.

La policière a toutefois confirmé qu'il n'y avait pas d'équipage forestier à bord.

Mme Cooper a indiqué que les détails sur la cause de l'accident faisaient toujours l'objet d'une enquête et que le Bureau de la sécurité des transports prendrait la direction de l'enquête puisque l'accident impliquait un avion.

"Il est possible que les équipes d'urgence accèdent fréquemment

à l'autoroute et nous demandons aux automobilistes de ralentir et de se déplacer pour donner aux équipes la possibilité d'effectuer tout le travail nécessaire", a déclaré la caporale Cooper dans une entrevue.

"Cela va être un petit défi pour les équipes d'urgence. C'est dans une zone plus boisée que l'hélicoptère s'est écrasé, donc difficilement accessible aux véhicules d'urgence", a-t-elle ajouté.