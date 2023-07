Un écrasement d'hélicoptère dans le nord-ouest de l'Alberta a entraîné la mort d'une troisième personne ces derniers jours dans la lutte contre les incendies de forêt au Canada.

«Il y a beaucoup de gens à travers ce pays qui se sont mobilisés pendant ces incendies de forêt très, très difficiles, protégeant leurs familles, protégeant leurs communautés, protégeant leurs concitoyens», a déclaré le premier ministre Justin Trudeau lors d'une visite, jeudi, à Belleville, en Ontario.

«Et ça brise le coeur d'avoir perdu trois pompiers, ou des personnes aidant à combattre les incendies. Chaque fois que ces premiers répondants ou pompiers interviennent, ils le font pour assurer la sécurité de leurs concitoyens et ils ont aussi des familles qui s'inquiètent pour eux quand ils vont sur le terrain», a-t-il ajouté.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déclaré que des travailleurs forestiers tentaient de réanimer le pilote, qui était le seul à bord de l'hélicoptère, lorsque des agents sont arrivés sur les lieux près de Haig Lake, à 140 kilomètres au nord-est de Peace River, en Alberta, mercredi soir.

Le pilote a été emmené dans un aéroport voisin où son décès a été constaté, a déclaré la GRC dans un communiqué de presse jeudi.

La police a indiqué qu'il s'agissait d'un homme de 41 ans de Whitecourt, en Alberta, mais n'a pas révélé son nom.



La semaine dernière, Devyn Gale, une pompière de 19 ans, est décédée après qu'un arbre lui soit tombé dessus près de Revelstoke, en Colombie-Britannique.

Adam Yeadon, 25 ans, est décédé samedi alors qu'il combattait un incendie près de chez lui à Fort Liard, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Todd Loewen, ministre des Forêts de l'Alberta, a présenté ses condoléances à la famille, aux amis et aux collègues du pilote.

«La nouvelle tragique d'aujourd'hui nous rappelle que les héros qui ont risqué leur vie pour nous protéger sont des hommes et des femmes comme vous et moi. Ils ont des familles, des amis, des espoirs et des rêves, a-t-il déclaré dans un communiqué. Alors que nous pleurons la perte de la vie d'un homme dans l'exercice de ses fonctions, les courageux premiers intervenants de l'Alberta continuent de se mettre en danger chaque jour pour protéger les familles albertaines.»

La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a également exprimé ses condoléances jeudi sur Twitter.

«C'est avec le cœur lourd que nous apprenons cet incident impliquant un pilote d'hélicoptère combattant des incendies de forêt dans la région de Peace River, a-t-elle déclaré. Du fond du cœur, je tiens à remercier les braves hommes et femmes qui travaillent chaque jour pour assurer la sécurité de notre province en première ligne.»

Le Bureau de la sécurité des transports (BST) a indiqué que ses enquêteurs se dirigeaient jeudi vers les lieux de l'écrasement.

Le porte-parole du BST, Chris Krepski, a déclaré qu'un signal de radiobalise de localisation d'urgence avait été reçu mercredi soir vers 18 h.

Il précise que l'hélicoptère se trouvait alors dans une zone marécageuse au nord-est de Peace River, en Alberta.

M. Krepski a indiqué que l'appareil était exploité par la société Valhalla Helicopters, qui a refusé de commenter jeudi.

Jeudi après-midi, l'Alberta comptait 117 feux de forêt actifs, dont 17 étaient considérés comme hors de contrôle.