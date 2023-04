Une équipe de hockey du centre de l'Alberta est en deuil à la suite du décès de l'un de ses joueurs dans un drame survenu dans les Rocheuses le week-end dernier.

Les Rams de Rocky Mountain House ont confirmé que Cale Stecyk, un attaquant de 21 ans, est décédé dans une avalanche qui a déferlé à Lake Louise.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Parcs Canada a déclaré que trois skieurs étaient dans une zone fermée près de la station appelée le West Bowl, samedi, lorsqu'ils ont déclenché une avalanche de taille 3. Les trois ont été emportés jusqu'au bas de la pente et deux des skieurs ont été ensevelis. Dans une déclaration officielle lundi, les responsables ont mentionné qu'un témoin avait signalé le tragique évènement aux autorités, qui se sont rapidement déplacées sur les lieux.

«La patrouille de ski de Lake Louise a utilisé des sondes pour localiser la personne entièrement ensevelie. Les skieurs impliqués dans l'avalanche ne portaient pas de détecteurs. Un chien de recherche de Parcs Canada était également sur place pour aider à dégager la zone de recherche», indique-t-on.

Cale Stecyk a été entièrement enseveli par l’avalanche et a été évacué de la zone par hélicoptère. Son décès a été constaté sur les lieux.

Il était un coéquipier formidable, un ami et un leader sur et à l’extérieur de la glace, ont affirmé les Rams.

«Nos pensées et prières vont aux membres de sa famille Alan, Shari et Teagan, à sa petite amie McKenna en ce moment, ainsi qu'à de nombreux amis, collègues et coéquipiers», a écrit l'équipe.

«Cale était quelqu'un que tout le monde voulait près de lui. Son sourire contagieux et sa présence manqueront à beaucoup.»

Parcs Canada a également exprimé ses condoléances à la famille et aux amis de Cale.

De nombreux responsables qui surveillent les conditions d'avalanche dans les montagnes Rocheuses ont expliqué que c'était une saison dangereuse pour les skieurs.

Ces conditions étaient la principale raison pour laquelle le West Bowl était fermé.

«Ce printemps, les conditions d'avalanche continuent d'être difficiles avec plusieurs couches profondes et persistantes restant dans le manteau neigeux, qui sont vulnérables au contact humain. Ces couches ont régulièrement produit de grandes avalanches dangereuses et cela devrait se poursuivre au fur et à mesure que les températures commencent à se réchauffer», a expliqué Parcs Canada.

L'avalanche de samedi a été la première avalanche mortelle de la saison en Alberta.

-Un texte de Michael Franklin pour CTV News