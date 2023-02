Un homme de 65 ans, qui promenait son chien à Schomberg en Ontario, est présentement entre la vie et la mort après avoir été atteint par 13 balles lors d’une fusillade.

Selon les autorités, l’homme aurait simplement demandé à un véhicule de ralentir et aurait ensuite été attaqué. La fusillade serait survenue sur la rue Centre entre l’avenue Way et la rue Church peu après 8h30, mardi.



La police locale a expliqué que l’homme était en train de promener son chien à l’extérieur de sa demeure lorsqu’un VUS blanc est passé rapidement à côté de lui, l’incitant à faire un geste à l’endroit du conducteur.

Le véhicule est ensuite revenu vers la victime et un passager assis sur le siège avant a commencé à tirer des balles sur l’homme, qui a été atteint à plusieurs reprises.

Les autorités mentionnent que 13 balles ont été tirées vers l’homme avant que les suspects décident de fuir les lieux.

Le porte-parole de la police de York, Clint Whitney, a révélé mercredi à CTV News que l’attaque serait complètement aléatoire et aurait été déclenchée simplement parce que l’homme a demandé au véhicule de ralentir.

M. Whitney ajoute que l’homme repose toujours dans un état critique. Le service de police a dévoilé une vidéo montrant le véhicule concerné dans le but d’identifier les deux suspects qui s’y trouvaient à bord.

Le VUS blanc serait possiblement un Lexus RX 350. Le tireur est décrit comme étant un homme métissé. Aucune autre description n’a été fournie.

«C'était un acte lâche… un acte de violence lâche contre la victime qui ne faisait rien à part profiter de la matinée et de promener son chien pour faire de l'exercice», a déploré l'inspecteur Jim Killby dans un communiqué de presse, mardi.

Le canton de King, situé dans la région de York, a condamné la fusillade dans un communiqué.

«Nous prions pour que l’homme blessé récupère rapidement. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis.»

«Notre communauté continue de souffrir après cet acte violent», a indiqué la municipalité.