Un homme de 71 ans de l'Illinois, aux États-Unis, a été accusé d'avoir poignardé mortellement un garçon de six ans et d'avoir grièvement blessé une femme de 32 ans. La police affirme qu'il a choisi les victimes en raison de leur foi islamique, en réponse à la guerre entre Israël et le Hamas.

Ces derniers jours, les corps policiers de plusieurs villes américaines ont été en état d'alerte en raison du risque de voir des actes de violence motivés par des sentiments antisémites ou islamophobes.

Dans l’incident qui s’est produit dans la région de Chicago, les policiers ont retrouvé la femme et le garçon tard samedi matin dans une maison située dans le canton de Plainfield.

Le garçon a succombé à ses blessures à l'hôpital. De son côté, même si elle a reçu plusieurs coups de couteau, la femme devrait survivre, selon les autorités. L'autopsie pratiquée sur le corps de l'enfant a démontré qu'il avait été poignardé des dizaines de fois.

«Les enquêteurs ont pu déterminer que les deux victimes de cette attaque brutale ont été ciblées par le suspect en raison de leur appartenance musulmane et du conflit au Moyen-Orient impliquant le Hamas et les forces israéliennes», a indiqué le bureau du shérif local dans un communiqué.

Selon le bureau du shérif du comté de Will, la femme a appelé le 911 pour signaler que son propriétaire l'avait attaquée avec un couteau, ajoutant qu'elle avait ensuite couru dans les toilettes pour se réfugier.

Le suspect a finalement été retrouvé à l'extérieur de la maison, samedi, «assis dehors, par terre, près de l'allée de la résidence», avec une coupure au front.

Joseph M. Czuba, de Plainfield, a été accusé de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre, de deux chefs de crimes haineux et d’avoir causé des blessures avec une arme mortelle, selon le bureau du shérif. Il demeurait détenu dimanche et attendait sa comparution devant le tribunal.

Les autorités n'ont pas divulgué les noms des deux victimes, mais l'oncle paternel du garçon, Yousef Hannon, a pris la parole dimanche lors d'une conférence de presse.

Le garçon a été identifié comme étant Wadea Al-Fayoume, un enfant palestino-américain qui venait d'avoir six ans. Les organisateurs de la conférence de presse ont identifié l'autre victime comme étant la mère du garçon.

«Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des humains. Nous voulons que les gens nous voient comme des humains, qu'ils nous traitent comme des humains, parce que c'est ce que nous sommes», a affirmé M. Hannon, un Palestinien-Américain qui a émigré aux États-Unis en 1999.

En réponse aux menaces accrues, la police de l'État de l'Illinois a maintenu une communication avec les forces de l'ordre fédérales et a tendu la main aux communautés musulmanes et aux chefs religieux pour offrir leur soutien, selon un communiqué publié dimanche par le gouverneur démocrate de l'Illinois, J.B. Pritzker.

Le président Joe Biden a fait écho à ce sentiment, soulignant dans un communiqué: «Cet horrible acte de haine n’a pas sa place aux États-Unis et va à l’encontre de nos valeurs fondamentales.»