Un homme de Brampton, en Ontario, a été informé qu'il devait payer une somme de 82 000 $ après que son camion de location a été volé chez lui en novembre.

«Ça va apparaître sur mon rapport de crédit. Je ne sais pas où je vais trouver cet argent maintenant», a déploré Nero Kones lors d’une entrevue avec CTV News.

M. Kones a expliqué qu'il louait souvent des véhicules chez Enterprise et avait commandé une voiture à louer, mais lorsqu'il est arrivé, on lui a dit qu'il n'y en avait aucune de disponible et qu'il avait été surclassé. Il a donc reçu un camion RAM.

«Ils n'avaient pas de véhicule standard, alors ils m'ont offert un surclassement avec un RAM. En tant que locataire, je me suis dit que c'était un bon véhicule, alors pourquoi pas?»

Mais dans les 48 heures, le camion RAM qui était stationné dans son allée s’est volatilisé. Lorsqu'il a signalé le vol du camion à Enterprise, on lui a dit que la carte de crédit qu'il avait utilisée pour payer la location n'avait pas d'assurance pour couvrir le vol du camion.



On a répondu au locataire que ce dernier devait 81 748 $ à Enterprise Holdings.

«Maintenant, je dois trouver un moyen de rembourser 82 000 $. Je ne peux pas me le permettre du tout», a lancé M. Kones.

M. Kones n'est pas le seul. Beatriz Leonardo, une résidente de Toronto, a raconté à CTV News Toronto que son mari, qui travaille dans la construction, avait également vu son camion RAM de location chez Enterprise volé dans son allée en janvier. Il a été pris le jour même de la location.

«Une nuit. Nous avions à peine eu le camion dans l'allée pendant 24 heures», s’est insurgée Mme Leonardo.

La résidente a mentionné que sa famille avait la bonne assurance pour couvrir le vol du camion, mais qu'elle avait quand même dû payer une franchise de 500 $ et que des outils et des biens coûteux avaient également été volés.

Mme Lenardo estime que les entreprises de location doivent en faire plus pour avertir leurs clients que les camions RAM sont une cible potentielle pour les voleurs.

«Ils sont dans le secteur automobile, c'est leur métier. Vous savez qu'il y a un problème avec ces camions, alors pourquoi les louent-ils? Prennent-ils au moins le temps de s'assurer que les gens ont la bonne assurance?» a-t-elle ajouté.

CTV News a contacté Enterprise et Mike Wilmering, directeur des relations publiques chez Enterprise Holdings. M. Wilmering a déclaré dans un communiqué «qu’il est important de noter que les clients sont financièrement responsables des dommages ou des vols qui se produisent au cours d'une transaction de location, tout comme s'ils possédaient eux-mêmes le véhicule de location».

«Parfois, les clients croient à tort qu'ils ne sont pas responsables s'ils n'ont pas causé personnellement la perte du véhicule ou s'ils n'ont pas été témoins de dommages (par exemple, vol de véhicule, inondation ou dommage de grêle)», indique-t-on. «C'est l'un des malentendus les plus courants en matière de dommages aux véhicules de location.»

«Il est toujours utile pour un consommateur de savoir avant de louer une voiture quelle couverture son assurance fournit pour les véhicules de location. Enterprise propose des produits d'assurance optionnels supplémentaires qui pourraient libérer le locataire de la responsabilité financière dans la plupart des cas. Ces forfaits de protection facultative comprennent une exonération de dommages, une assurance accidents personnels/couverture des effets personnels et une assistance routière.»

Lorsque vous louez une voiture, la manière la plus sûre de vous assurer d'être couvert est de choisir l'option d'assurance de la compagnie de location. Si vous utilisez une carte de crédit ou votre propre assurance, il peut y avoir des limitations et vous devriez toujours appeler pour vérifier afin d'éviter les problèmes.