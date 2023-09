L'un des derniers témoins vivants de la fusillade mortelle du rappeur Tupac Shakur à Las Vegas a été inculpé vendredi de meurtre, 27 ans après les faits. Il s'agit d'une avancée très attendue dans une affaire qui a frustré les enquêteurs et fasciné le public.

Duane «Keffe D» Davis est connu depuis longtemps des enquêteurs et a lui-même admis lors d'entretiens et dans ses mémoires révélateurs de 2019, Compton Street Legend, qu'il se trouvait dans la Cadillac d'où les coups de feu ont éclaté et qui ont coûté la vie à Tupac Shakur.

Un grand jury du Nevada a inculpé M. Davis du meurtre, ont annoncé les procureurs vendredi devant le tribunal. Le procureur général adjoint du district, Marc DiGiacomo, a soutenu qu'un grand jury siégeait dans cette affaire depuis plusieurs mois. Me DiGiacomo a décrit M. Davis comme le «commandant sur le terrain» qui «a ordonné la mort» de Tupac Shakur.

Les accusations ont été rendues publiques quelques heures après que Davis, 60 ans, ait été arrêté vendredi matin alors qu'il se promenait près de son domicile, selon Me DiGiacomo.

Le juge du district du comté de Clark, Jerry Wiese, a refusé la libération sous caution de M. Davis. «On a souvent dit qu'un retard de justice équivaut à un déni de justice», a affirmé le procureur Steve Wolfson après l'audience dans un bref commentaire à l'AP. «Dans cette affaire, la justice a été retardée, mais elle ne sera pas refusée.»

Il n’était pas immédiatement clair si M. Davis avait un avocat qui pouvait commenter en son nom. L'accusé n'a pas répondu à plusieurs messages téléphoniques et SMS de l'Associated Press sollicitant des commentaires ou une entrevue au cours des deux mois qui ont suivi la perquisition à la maison.

Tupac Shakur se trouvait dans une BMW conduite par le fondateur de Death Row Records, Marion «Suge» Knight, lors du soir fatidique. Ils attendaient à un feu rouge lorsqu'une Cadillac blanche s'est arrêtée à côté d'eux et des coups de feu ont éclaté. L'artiste a reçu plusieurs balles et est décédé une semaine plus tard, à l'âge de 25 ans.