Un homme de Montréal ayant des liens avec la mafia montréalaise a plaidé coupable à des accusations de complot deux semaines avant qu’il ne soit jugé pour le meurtre de quatre hommes en 2016.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News

CTV News a confirmé que Jonathan Massari, 41 ans, avait plaidé coupable pour trois chefs d’accusation de complot en vue de commettre un meurtre, lundi au palais de justice de Gouin, après que la Couronne et la défense eurent accepté de retirer les accusations de meurtre au premier degré auxquelles il faisait face.

Les deux parties ont également recommandé au juge de condamner Massari à 25 ans de prison sans pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle avant d’avoir purgé la moitié de sa peine. Les membres de la famille des victimes pourront faire des déclarations au tribunal lors d’une audience le 13 mars.

«La peine que nous suggérons au juge d’imposer est au maximum de la fourchette qui est habituellement imposée pour les crimes de complot en vue de meurtre dans le cadre du crime organisé, ce qui est le cas ici et la peine est aussi vraiment très proche d’une peine à perpétuité», a déclaré la procureure de la Couronne Isabelle Poulin en entrevue lundi.

«Vingt-cinq ans, c'est… une longue peine et nous sommes très heureux que la société soit protégée de cet individu.»

Un membre «actif» de la mafia italienne

Massari devait entamer un nouveau procès le mois prochain après que le juge Michel Pennou eut ordonné l’annulation du procès l’automne dernier. Cependant, l’accord de réponse à l’accusation signifie qu’il sera épargné du deuxième procès, qui devait durer deux mois.

Selon un exposé des faits que Massari a avoué lundi, il était un «membre actif du réseau du crime organisé traditionnel italien» à Montréal en 2016 et a participé à la planification des meurtres de Lorenzo Giordano et Rocco Sollecito, deux lieutenants de feu chef du crime Vito Rizzuto. Massari a également comploté le meurtre des frères Vincenzo et Giuseppe Falduto.

Les quatre victimes se trouvaient à l’intérieur de leurs véhicules lors de chacun des meurtres, qui ont duré trois mois.

En 2019, la police provinciale du Québec a identifié Dominico Scarfo, Guy Dion et Marie-Josée Viau comme complices des quatre meurtres.

Projet Préméditer : cette #enquête amorcée en janvier dernier a permis de résoudre les meurtres de Rocco Sollecito, Vincenzo Falduto, Giuseppe Falduto et Lorenzo Giordano survenus en 2016. pic.twitter.com/9oClh5esXp — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) October 16, 2019

Lors du premier meurtre, le 1er mars 2016, un homme armé a tiré sur M. Giordano alors qu'il était assis sur le siège passager avant d'une voiture avec son épouse à l'extérieur du centre de conditionnement physique Carrefour Multisports à Laval, au Québec.

Le 27 mai, M. Sollecito a également été tué par balle dans sa voiture sur le boulevard St-Elzéar, non loin de son domicile à Laval. Les balles du pistolet de calibre 9 mm ont traversé la vitre côté passager de sa BMW X5, le frappant au bras droit, au cou et à la poitrine. M. Massari attendait le tireur sur une moto pour fuir.

Le 30 juin, les frères Falduto ont été tués sur une ferme appartenant à deux complices à St-Jude, au Québec. Un homme armé a tiré sur Giuseppe et Vincenzo alors qu'ils étaient dans leur Audi A6 garée. M. Massari a détruit leurs téléphones portables après le double meurtre.

La théorie de l'accusation dans cette affaire est que les quatre meurtres ont été ordonnés par les patrons de la mafia calabraise Salvatore et Andrew Scoppa et que les frères ont embauché Massari et deux autres comme «tueurs à gages».

Andrew Scoppa a été tué par balle le 21 octobre 2019 dans un stationnement à Pierrefonds-Roxboro, dans l'ouest de l'île.

Cinq mois plus tôt, son frère de 49 ans avait été abattu devant des dizaines de personnes dans le hall de l'hôtel Sheraton de Laval.

Les frères Scoppa étaient réputés avoir été des acteurs clés de la scène mafieuse montréalaise lors du démantèlement de la famille Rizzuto.