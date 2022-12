Un aquarium géant de Berlin a éclaté vendredi, provoquant le déversement d'une quantité importante d'eau et de plusieurs centaines de poissons tropicaux.

Une vague de débris a balayé le bâtiment, qui contient également un hôtel, des cafés et une chocolaterie, alors qu’un million de litres d’eau se sont déversés de l’aquarium peu avant 6 heures du matin (heure locale), a indiqué la police.



Les pompiers se tiennent devant des débris après l'éclatement d'un énorme aquarium à l'aquarium Seal Life dans le centre de Berlin, en Allemagne, le vendredi 16 décembre 2022. | Christoph Soeder/dpa via AP

Les pompiers de Berlin ont expliqué que deux personnes avaient été légèrement blessées. Des chiens sauveteurs fouillaient le bâtiment à la recherche de quiconque pourrait être piégé sous des débris, ont-ils déclaré.

Les opérateurs de Sea Life, responsables de l'aquarium, disent que l’AquaDom de 25 mètres de haut (82 pieds de haut) était le plus grand réservoir cylindrique du monde et contenait plus d’un millier de poissons tropicaux avant l’incident.



Crédit photo - Christoph Soeder/dpa via AP

«Nous n’avons pas encore pu parcourir complètement le premier étage, qui est probablement l’endroit où ces poissons seront», a précisé le porte-parole des pompiers Adrian Wentze.

Les températures glaciales, qui sont descendues à -10 degrés Celsius, pendant la nuit, ont pu provoquer une fissure dans le réservoir, qui a ensuite explosé sous le poids de l’eau. La police a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que l’incident résultait d’une attaque.

Environ 300 invités et employés ont dû être évacués de l’hôtel entourant l’aquarium, a indiqué la police.