Un drone s'est écrasé contre le même gratte-ciel dans le centre de Moscou pour la deuxième fois en deux jours, endommageant la façade du bâtiment et soulignant encore la vulnérabilité de la capitale russe.

Les autorités russes ont accusé Kyiv d'avoir organisé l'attaque qui s'est produite tôt mardi. Les responsables russes ont affirmé que les attaques répétées contre la région de la capitale reflètent les échecs de la contre-offensive ukrainienne visant à reconquérir les territoires occupés par la Russie.

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré au cours du week-end que «la guerre revient progressivement sur le territoire russe», mais n'a pas assumé la responsabilité des attaques. Mardi, son conseiller, Mykhailo Podolyak, a lancé sur Twitter que Moscou «s'habitue rapidement à une véritable guerre», sans confirmer ni infirmer l'implication de Kyiv dans l'attaque.

Les frappes répétées de drones soulignent la vulnérabilité de Moscou alors que la guerre en Ukraine entre dans son 18e mois. Le ministère russe de la Défense a assuré avoir abattu deux drones ukrainiens à l'extérieur de Moscou tôt mardi et en avoir brouillé un autre, qui s'est écrasé sur un gratte-ciel dans le quartier d'affaires de Moscou et a endommagé la façade de l'immeuble.

Le maire de Moscou, Sergei Sobyanine, a indiqué que le drone s'était écrasé sur le même bâtiment qui avait été endommagé lors d'une attaque similaire tôt dimanche.

IQ-Quarter, situé à sept kilomètres du Kremlin, abrite un certain nombre d'agences gouvernementales, notamment le siège du ministère du Développement économique, du ministère du Développement numérique et des Communications, et du ministère de l'Industrie et du Commerce. M. Sobyanine a déclaré que l'attaque de mardi n'avait pas fait de victimes.

La raison pour laquelle le même bâtiment a été touché deux fois de suite n'est pas claire. Dans les deux cas, l'armée russe a déclaré que les drones qui ont frappé le gratte-ciel avaient été bloqués avant de s'écraser, ce qui a suscité des interrogations même chez les plus fervents partisans du Kremlin. L'armée russe a également déclaré que les forces ukrainiennes avaient tenté d'attaquer deux de ses navires de guerre en mer Noire au cours de la nuit, à l'aide de drones maritimes.

Trois drones ont visé deux navires de patrouille, Sergei Kotov et Vasily Bykov, à 340 kilomètres au sud-ouest de la ville de Sébastopol, contrôlée par la Russie, sur la péninsule de Crimée, a rapporté le ministère de la Défense. Les trois drones ont été détruits et les navires ont poursuivi leurs activités. Dans la nuit, les forces russes ont attaqué Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, avec des drones Shahed de fabrication iranienne, selon le gouverneur de Kharkiv, Oleh Syniehubov.

Un drone a frappé un bâtiment de trois étages d'un établissement d'enseignement dans le district de Saltivka, détruisant partiellement les deux étages supérieurs du bâtiment, ainsi que le toit.

Aucune personne ne se trouvait à l'intérieur du bâtiment au moment de l'attaque. Trois autres frappes de drones ont touché la zone d'un complexe sportif dans le district de Shevchenkivskyi à Kharkiv. Un bâtiment de deux étages du complexe a été partiellement endommagé, et un garde de sécurité de 63 ans a été blessé, selon Syniehubov.

Les forces russes ont bombardé la ville de Kherson mardi matin et ont touché un établissement médical, selon le gouverneur régional Roman Mrochko, tuant un médecin et blessant une infirmière. «Un jeune médecin talentueux a été tué, alors qu'il effectuait son premier jour de travail après son internat.

C'était sa première journée de travail, qui s'est terminée sans même avoir commencé», a dénoncé Tetiana Karchevych, la responsable du département de la Santé de la région de Kherson.

Le bureau présidentiel ukrainien a annoncé mardi matin qu'au moins 12 civils avaient été tués dans le pays au cours des dernières 24 heures, et que 104 personnes avaient été blessées.