La valeur de la cryptomonnaie a poursuivi sa chute libre le week-end dernier. En réaction à cette abrupte descente, des détenteurs de cryptos pourraient être tentés de retirer leur argent, mais certains d’entre eux ne peuvent même pas le faire.

Le Celsius Network, une compagnie prêteuse de cryptos, a annoncé dimanche qu’elle suspendait toute transaction de retrait et de transactions entre comptes.

«Nous posons ce geste nécessaire au profit de notre communauté en entier pour stabiliser les liquidités et nos opérations tandis que nous prenons des mesures pour préserver et protéger les actifs», a écrit le prêteur anglais sur son site.

«Nous comprenons que ces nouvelles sont difficiles à entendre, mais nous croyons que notre décision de faire une pause des retraits et de transferts entre comptes est le geste le plus responsable à poser pour protéger notre communauté», dit-on du côté de l’entreprise du fondateur et PDG Alex Mashinsky.

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) avait participé à une ronde de financement de 400 millions $ USD pour Celsius, en 2021. La hauteur de l’investissement du gestionnaire des fonds de placement de plus de 6 millions de Québécois serait établie à 150 millions $ USD, selon ce qui avait été rapporté.

«La technologie des chaînes de blocs présente un potentiel perturbateur pour plusieurs secteurs de l’économie traditionnelle, déclarait à l’époque Alexandre Synnett, premier vice-président et chef des Technologies à la CDPQ. À mesure que le taux d’adoption des actifs numériques augmentera, nous avons l’intention de saisir les bonnes occasions d’investissement, tout en travaillant avec nos partenaires pour réglementer l’industrie.»

La firme de prêt de cryptos promet de restaurer les retraits, mais n’a pas précisé d’échéance.