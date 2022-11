Une vidéo dérangeante a été filmée dans un aréna de Littleton, au Colorado, alors qu’un joueur de hockey a attaqué un adversaire sans défense à coups de patin lors d’un match.

Sur la vidéo, on peut apercevoir la victime, qui serait d’âge mineur, recevoir deux coups de patin au niveau de la tête alors qu’il était étendu sur le sol.

Un troisième coup de patin est tenté avant qu'un coéquipier du joueur se porte à sa défense en plaquant l'agresseur au sol.

Le journaliste de Balle Courbe Michel Laprise rapporte que le père de la victime a affirmé sur Twitter que son fils n’a pas sérieusement blessé et qu’il a porté plainte à la police.

That’s my son. The one on the ice. He is fine, 1 kick to the body & one glanced off his head. the other team was pissed as my son spent 2 mins as the only D on the ice killing a 5-3 penalty (bench minors) for his HS JV team. And yes the police were involved, charges filed.