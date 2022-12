La fédération de soccer des États-Unis a annoncé vendredi le décès du journaliste sportif Grant Wahl, qui était attitré à la couverture de la Coupe du monde au Qatar.

Selon plusieurs médias américains, le journaliste de 46 ans aurait été transporté d’urgence vers un hôpital de Doha après avoir couvert le match de quart de finale entre l’Argentine et les Pays-Bas. Il aurait été frappé lors de l'hommage médiatique au Lusail Iconic Stadium pendant la prolongation et qu'il n'avait pas pu être réanimé.



«La fédération américaine de soccer est attristée d'apprendre la perte de Grant Wahl. Les valeurs sportives et humaines de Grant étaient une inspiration pour tous. Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille ainsi qu'à tous les proches», a écrit la sélection des États-Unis sur Twitter.



U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl: pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ — U.S. Soccer (@ussoccer) December 10, 2022

Le décès de Grant Wahl a également été rapporté par son frère Eric, qui a publié une vidéo sur Instagram. Sur les images, il estime que le décès de son frère est suspect en raison de son bon état de santé.

À lire également:

«Je crois qu'il a été tué», a lancé Eric Wahl en larmes.

Grant Wahl avait soulevé plusieurs réactions quelques jours avant son décès au Qatar, lui qui avait publié une photo sur laquelle il portait un chandail arc-en-ciel en soutien à la communauté LGBTQ+ pendant la Coupe du monde.

«Je suis gai et c'est pourquoi il portait le t-shirt à la Coupe du monde, a expliqué Eric Wahl sur Instagram. Mon frère était en santé, il m'a dit qu'il avait reçu des menaces de mort», avance Eric Wahl.

La publication Instagram de M. Wahl semble toutefois avoir été supprimée quelques instants après l'annonce du décès du journaliste sportif.

Absolutely bone chilling stuff



Soccer journalist Grant Wahl who was kicked out of a stadium in QATAR for this shirt has reportedly collapsed and passed away during the Argentina game today



His brother says on Instagram that Grant was fully healthy & believes there’s foul play pic.twitter.com/t47C2XfuVl — JACK SETTLEMAN (@jacksettleman) December 10, 2022

Grant Wahl couvrait sa huitième Coupe du monde. Il a écrit lundi qu'il s'était rendu dans un hôpital pendant son séjour au Qatar.

«Mon corps s'est finalement effondré. Trois semaines avec peu de sommeil, un stress élevé et beaucoup de travail peuvent vous faire cela, avait écrit Wahl. Ce qui avait été un rhume au cours des 10 derniers jours s'est transformé en quelque chose de plus grave le soir du match États-Unis c. Pays-Bas, et je pouvais sentir le haut de ma poitrine prendre un nouveau niveau de pression et d'inconfort. Je n'ai pas la COVID (je fais des tests régulièrement ici), mais je suis allé à la clinique médicale du centre principal des médias aujourd'hui, et ils ont dit que j'avais probablement une bronchite. Ils m'ont donné une cure d'antibiotiques et du sirop contre la toux, et je me sens déjà un peu mieux quelques heures plus tard. Mais quand même: "No bueno".»

-Avec les informations de La Presse canadienne