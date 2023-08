Un manifestant a éclaboussé de la peinture sur une œuvre de Tom Thomson exposée au Musée des beaux-arts du Canada, mardi à Ottawa, exigeant la création d'un service national de lutte contre les incendies.

Un membre de On2Ottawa, un groupe activiste qui a causé un bouchon de circulation à Ottawa ce mois-ci, a lancé de la peinture sur le tableau Northern River de Thomson, datant de 1914-15. Une vidéo partagée par le groupe sur Instagram montre le membre étalant de la peinture rose sur la vitre qui protège la peinture avant de se mettre au sol.

Le groupe demande au gouvernement fédéral de créer une agence nationale de lutte contre les incendies de 50 000 membres pour lutter contre les feux de forêt au Canada. Cette demande survient au milieu d'une saison des feux de forêt, qui ont entraîné plus de 15 millions d'hectares brûlés cette année, de nombreuses évacuations, des dommages matériels et du smog à travers l'Amérique du Nord.

«Qu'est-ce qui est plus important, ces images de paysages, ces belles images d'un artiste canadien, ou le paysage qu'ils ont peint?» a demandé Kaleb Suedfeld, après avoir lancé la peinture rose sur l’œuvre. «Combien de temps allons-nous encore permettre à nos gouvernements d'être assujettis aux caprices de l'industrie des combustibles fossiles?»

Dans un communiqué de presse publié immédiatement après l'incident, On2Ottawa a affirmé que la peinture rose est lavable.

Le groupe s'identifie comme une «campagne de désobéissance civile non violente axée sur la création d'une Agence nationale de lutte contre les incendies» et a promis «d'autres perturbations dans la capitale» pendant encore une semaine et demie. Le groupe a participé à des manifestations précédentes, notamment lorsqu'une femme torse nu avait pris d'assaut la scène lors des prix Juno plus tôt cette année. Cette même manifestante avait ensuite aspergé de la peinture sur le bureau du premier ministre à Ottawa et s'était enchaînée à l'entrée avant d'être arrêtée.

À ce jour, 11 membres du groupe ont été arrêtés et accusés de 34 infractions en lien avec les récentes manifestations qui ont perturbé la circulation dans la capitale fédérale.

La police d'Ottawa affirme que Suedfeld fait face à une accusation de méfait en lien avec l'incident au Musée. D'autres accusations pourraient être portées.

Des experts ont précédemment réclamé la création d'une agence nationale de lutte contre les incendies au Canada, ce qui, selon eux, pourrait soulager les pressions sur les services provinciaux de lutte contre les incendies et réduire le besoin d'aide étrangère. Des pompiers d'autres pays sont venus au Canada cette année pour aider à combattre les incendies et des membres des Forces armées canadiennes ont également été envoyés dans les zones les plus touchées pour apporter leur aide.

Des manifestants pour le climat dans d'autres pays ont ciblé des œuvres d'art pour attirer l'attention sur leur cause. L'année dernière, des manifestants se sont collés à des tableaux à Londres, puis ont jeté de la soupe sur les Tournesols de Vincent van Gogh à la National Gallery de Londres. Des manifestants à Copenhague ont tenté de se coller au tableau Le Cri d'Edvard Munch, mais sans succès.