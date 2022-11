Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a annoncé vendredi que le million d'unités d'analgésiques pour enfants attendus de l'étranger commencent à arriver en pharmacies, et que 500 000 unités supplémentaires ont été commandées et sont attendues au cours des prochaines semaines.

Le ministre Duclos a indiqué vendredi matin en conférence de presse qu'une autre livraison d'analgésiques pédiatriques en provenance d'Australie est aussi acheminée vers les hôpitaux, et que la production nationale d'analgésiques pédiatriques avait augmenté.



Les parents de partout au Canada se démènent depuis quelques semaines pour gérer la fièvre et la douleur de leurs petits, alors que les cas de virus respiratoire syncytial (VRS) et de grippe saisonnière montent en flèche, dans un contexte de grave pénurie d'acétaminophène et d'ibuprofène pour enfants.

Le ministère fédéral de la Santé a indiqué la semaine dernière que le million d'unités importées seront presque identiques aux médicaments autorisés au Canada, généralement vendus sous les marques Tylenol et Advil.

«À certains endroits, les unités sont déjà sur les tablettes. À d'autres endroits, cela pourrait prendre environ un jour de plus, a déclaré M. Duclos vendredi matin. Nous prévoyons qu'au cours de la semaine prochaine, la disponibilité sera assez visible sur les tablettes des pharmacies à travers tout le pays.»

Le ministre a déclaré qu'en plus des importations d'urgences, la production nationale augmente pour répondre à la demande, notant que plus de 1,1 million d'unités d'Advil pour enfants ont été fabriquées par le producteur Haleon en novembre seulement pour le marché canadien.

L'Association des pharmaciens du Canada a confirmé à La Presse canadienne que les nouvelles livraisons avaient commencé à arriver et elle s'attend à ce que les produits soient sur les tablettes des pharmacies au cours des prochains jours et jusqu'à la semaine prochaine.

Les importations d'urgence de médicaments réparties à travers le Canada ne suffisent pas à régler la pénurie, ont noté les pharmaciens, il est donc important d'éviter de faire des réserves inutilement.

«La plupart des pharmacies imposent des limites d'achat par personne, gardent ces produits derrière le comptoir, demandent aux gens de n'acheter que ce dont ils ont besoin», a déclaré Shelita Dattani, vice-présidente des affaires pharmaceutiques à l'Association canadiennes des pharmacies de quartier.

Le ministre Duclos a déclaré qu'en plus des importations d'urgence, la production nationale augmente pour répondre à la demande, notant que plus de 1,1 million d'unités d'Advil pour enfants ont été fabriquées par le producteur Haleon en novembre seulement pour le marché canadien.

Mme Dattani a précisé que ces unités sont d'abord dirigées vers les hôpitaux, puis dans les pharmacies de quartier.

La docteure Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a déclaré que la COVID-19, le VRS et le virus de l'influenza continuent de circuler à des niveaux élevés. Même si l'activité du VRS semble s'être stabilisée ces jours-ci, la docteure Tam s'attend à ce qu'elle demeure tout de même élevée au cours des prochaines semaines.

Par ailleurs, on signale une «forte augmentation» de l'activité grippale, qui touche un nombre inhabituellement élevé d'enfants et d'adolescents, a-t-elle déclaré. Les hôpitaux pédiatriques au Canada signalent une «forte augmentation» des hospitalisations liées à la grippe saisonnière chez les jeunes de 16 ans et moins, a ajouté la docteure Tam.

Il n'y a pas de vaccin contre le VRS, mais la Dre Tam a exhorté les Canadiens à se faire vacciner contre la grippe saisonnière et à se tenir à jour sur leur vaccination contre la COVID-19, ainsi qu'à prendre d'autres précautions de contrôle des infections telles que rester à la maison en cas de maladie, porter un masque et se laver les mains.

Le gouvernement du Québec a d'ailleurs annoncé vendredi que le vaccin contre l'influenza était maintenant offert gratuitement à tous les résidents, peu importe leur âge ou leur condition.