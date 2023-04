Le Japon a déclenché une brève alerte sur l’île de Hokkaido, située au nord du pays, après que la Corée du Nord a tiré un missile balistique en direction du pays du soleil levant.

Le gouvernement japonais avait ordonné aux citoyens d’évacuer et de se mettre à l’abri.

Les autorités ont déclaré que le missile nord-coréen lancé près de la capitale Pyongyang avait volé vers les eaux entre la péninsule coréenne et le Japon. Le rapport décrit le missile comme une arme de portée moyenne ou longue, mais n'a pas précisé à quelle distance le missile a volé.

Les chefs d'état-major ont déclaré que l'armée sud-coréenne avait renforcé sa posture de surveillance et maintenait une ferme préparation en étroite coordination avec les États-Unis. Le Japon a déclaré que le missile était tombé dans l'eau, mais n'a pas immédiatement donné une localisation plus précise de l'atterrissage.

Le gouvernement japonais a ensuite corrigé et retiré son alerte missile, affirmant que son analyse montrait qu'il n'y avait aucune possibilité qu'un missile tombe près de l'île de Hokkaido. Les responsables de la division de gestion de crise du gouvernement n'ont pas pu être joints immédiatement.

En octobre dernier, le Japon avait émis un ordre d'évacuation similaire lorsqu'un missile nord-coréen à portée intermédiaire avait survolé le Japon lors d'un lancement qui avait démontré la capacité d'atteindre le territoire américain du Pacifique de Guam. À l'époque, les autorités japonaises avaient alerté les résidents des régions nord-est à chercher un abri et avaient arrêté les trains, bien qu'aucun dommage n'ait été signalé avant que l'arme ne tombe dans le Pacifique.

Le lancement de jeudi, le dernier d'une série de tests d'armes du Nord cette année, est survenu quelques jours après que son leader Kim Jong Un ait promis de renforcer son arsenal nucléaire de manière plus «pratique et offensive».

Cette année, la Corée du Nord a lancé environ 30 missiles en réponse aux exercices militaires sud-coréens et américains qu'elle considère comme une répétition d'une invasion. Les responsables sud-coréens et américains affirment que leurs exercices sont de nature défensive et ont été organisés en réponse aux menaces nucléaires et de missiles croissantes de la Corée du Nord.