Un missile russe a frappé un musée dans une ville ukrainienne mardi, faisant deux morts et dix blessés, dans le cadre d'un barrage incessant qui intervient alors que l'Ukraine prépare ses forces à une contre-offensive attendue au printemps.

Les autorités ukrainiennes ont précisé que l'armée russe avait utilisé des missiles de défense aérienne S-300 pour attaquer Koupiansk, dans la région de Kharkiv, frappant le musée d'histoire locale situé dans le centre de la ville.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publié une vidéo du site qui montre le bâtiment en ruines et des secouristes examinant les dégâts.

«Le pays terroriste fait tout pour nous détruire complètement, a dénoncé M. Zelensky. Notre histoire, notre culture, notre peuple. Il tue des Ukrainiens avec des méthodes absolument barbares.»

