Une attaque de missiles russes a tué un garçon de 10 ans et sa grand-mère vendredi dans la ville de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, ont indiqué des responsables, un jour après qu'une frappe dans la même région ait tué au moins 51 civils dans l'une des attaques les plus meurtrières de la guerre depuis des mois.

Des journalistes de l'Associated Press ont vu des équipes d'urgence retirer le corps du garçon des décombres d'un bâtiment après l'attaque matinale. Il portait un pyjama à l'effigie de Spider-Man.

La frappe a également tué la grand-mère du garçon et blessé un enfant de 11 mois, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Ihor Klymenko, sur Telegram.

Il a ajouté que 28 personnes avaient été blessées et que les opérations de sauvetage se poursuivaient.

Selon les informations préliminaires, les forces du Kremlin ont utilisé deux missiles Iskander lors de l'attaque, les mêmes que lors de l'attaque de la veille contre le village de Hroza, dans l'est du pays, qui a fait 51 morts.

L'un des missiles a atterri dans la rue, laissant un cratère, et l'autre a touché un bâtiment de trois étages, y mettant le feu, selon Oleh Syniehubov, le chef de l'administration régionale de l'État de Kharkiv.

Des débris et des gravats jonchaient la rue. Les bâtiments environnants ont été noircis par l'explosion, qui a soufflé des fenêtres et endommagé des voitures.

Un jour plus tôt, un missile balistique russe Iskander a réduit en ruines un café et un magasin à Hroza, un village de l'est de l'Ukraine, tuant au moins 51 civils, selon les autorités ukrainiennes.

Une soixantaine de personnes, dont des enfants, participaient à une veillée funèbre dans le café lorsque le missile a frappé, ont indiqué les autorités.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a nié vendredi que la Russie était responsable de l'attaque de Hroza. Il a insisté, comme Moscou l'a fait par le passé, sur le fait que l'armée russe ne prend pas pour cible des installations civiles.

Les victimes de Hroza représentent la plupart des 54 civils tués dans le pays au cours des dernières 24 heures, a déclaré vendredi le bureau présidentiel ukrainien.

Le bureau du responsable des droits de la personne de l'ONU, Volker Türk, s'est déclaré «choqué et attristé» par l'attaque de Hroza.

Il a déclaré sur X, anciennement Twitter, que ses observateurs avaient l'intention de se rendre sur le site et de recueillir des informations. «L'obligation de rendre des comptes est essentielle», a-t-il dit.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui participait à un sommet réunissant une cinquantaine de dirigeants européens en Espagne afin de rallier le soutien des alliés de l'Ukraine, a qualifié l'attaque de «crime russe manifestement brutal» et d'«acte terroriste totalement délibéré».

Sa visite au sommet visait notamment à obtenir davantage d'aide militaire, et M. Zelensky a annoncé jeudi en fin de journée que ses efforts avaient porté leurs fruits.

«Nous aurons plus de systèmes de défense aérienne, a-t-il écrit sur sa chaîne Telegram. Il y aura plus d'armes à longue portée.»

Les systèmes de défense aérienne sont essentiels, car les autorités ukrainiennes tentent d'empêcher des attaques comme celles de Kharkiv et craignent que Moscou ne reprenne ses attaques concertées contre les centrales électriques pendant l'hiver, comme elle l'avait fait l'année dernière en tentant de briser l'esprit des Ukrainiens en les privant d'électricité.

M. Zelenskyy lutte également contre les signes indiquant que le soutien occidental à l'effort de guerre de son pays pourrait s'effriter.

Les inquiétudes concernant le réapprovisionnement des forces armées ukrainiennes se sont aggravées dans un contexte de troubles politiques aux États-Unis et d'avertissements selon lesquels les stocks de munitions et de matériel militaire de l'Europe sont en train de s'épuiser.

Le gouvernement suédois a indiqué vendredi qu'il prévoyait d'envoyer à l'Ukraine une aide militaire d'une valeur de 199 millions $ US, composée principalement de munitions d'artillerie de 155 millimètres.

«Nous nous préparons à une guerre de longue durée, c'est pourquoi nous devons concevoir notre soutien à long terme et de manière durable, a déclaré le ministre de la Défense, Pål Jonson, lors d'une conférence de presse. Il est maintenant important que d'autres pays se mobilisent pour soutenir l'Ukraine.»