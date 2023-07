Les scientifiques marins et les défenseurs de l'environnement demandent aux autorités de suspendre la pêche commerciale du capelan à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les minuscules poissons chatoyants sont un aliment de base important dans le régime alimentaire des baleines et des macareux qui éblouissent les touristes et les résidents chaque été au large des côtes de la province. Laisser la population de capelan en difficulté se reconstituer servirait l'écosystème océanique caractéristique de la province, a déclaré l'écologiste du comportement marin Bill Montevecchi, professeur à l'Université Memorial de St. John's.

«D'un point de vue écosystémique, ça va nourrir les oiseaux de mer, ça va nourrir les phoques, ça va nourrir les baleines, a-t-il déclaré dans une récente interview. Pour moi, laisser le capelan dans l'océan représente vraiment un investissement.»

Le capelan est un petit poisson fourrage de la famille des éperlans; ils ressemblent à des sardines plus brillantes, à peu près de la longueur d'une main adulte. Ils arrivent dans les eaux de Terre-Neuve-et-Labrador chaque printemps, voyageant en bancs massifs et agités. La morue et les oiseaux de mer apparaissent peu après, chassant les nuages sous-marins de capelan pendant des semaines de festin.

Le capelan s'échoue sur les rivages, en masse pour le frai, ce qui attire les gens avec des filets, des chapeaux, des sacs à provisions et tout ce qu'ils peuvent utiliser pour ramasser le poisson. Au large, ils sont pêchés commercialement depuis la fin des années 1970, selon des rapports du ministère fédéral des Pêches. À l'instar de la morue du Nord, qui a constitué le socle historique de la pêche de la province pendant des siècles, le stock de capelan s'est effondré au début des années 1990. Tout comme la morue du Nord, le capelan peine depuis à se rétablir.

Selon le système de classification du ministère des Pêches, l'inventaire de capelan se situe dans la «zone critique», ce qui, selon la définition du ministère, signifie que les prélèvements doivent être minimes et que la croissance de la population doit être prioritaire. À l'exception de 2013 et 2014, il se trouve dans la zone critique depuis 1991, a noté le ministère dans sa dernière évaluation.

«Quand c'est dans la zone critique, vous n'y touchez pas, a déclaré M. Montevecchi. Cela ne veut pas dire, 'Oh, allons le pêcher.'»

Jack Daly est d'accord. Dans une récente entrevue, le scientifique marin d'Oceana Canada, une organisation environnementale à but non lucratif, a mentionné l'Islande et la Norvège, deux pays qui ont récemment fermé leurs pêcheries de capelan.

«L'objectif (d'une pause de la pêche au capelan) est un avenir où la pêche est rentable et l'écosystème est sain», a-t-il indiqué.

Le capelan de Terre-Neuve-et-Labrador est vendu dans des boîtes de femelles portant des œufs congelées ou des boîtes de poissons mâles congelés, selon un rapport du comité de fixation des prix du capelan de la province. Les poissons femelles sont particulièrement appréciés pour leurs œufs et sont vendus en Chine, à Taïwan et au Japon.

Les boîtes de mâles sont vendues aux États-Unis pour être utilisées comme nourriture dans les zoos et en Europe de l'Est pour la consommation humaine, selon le rapport.

L'accent mis sur les femelles adultes pleines d'œufs signifie qu'elles sont retirées de l'eau sans avoir la possibilité de frayer et de produire la prochaine génération de poissons, a expliqué M. Daly. «Ces poissons ont beaucoup plus de valeur dans nos eaux qu'en dehors», a-t-il déclaré.

Ryan Critch, porte-parole du ministère des Pêches, a déclaré que bien que l'inventaire reste dans la zone critique, la science montre que l'impact de la pêche sur le capelan est faible par rapport à la prédation par d'autres espèces telles que les oiseaux de mer, la morue et d'autres poissons. Le total autorisé des captures de cette année est de 14 533 tonnes, le même que l'an dernier. Ce chiffre est «le plus bas jamais atteint», a fait savoir M. Critch dans un récent courriel.

«En prenant cette décision, nous avons tenu compte de la science, des perspectives des parties prenantes et de la socio-économie, dans le but d'avoir un stock sain et une pêche durable maintenant et à l'avenir», a-t-il déclaré.

Jeannine Winkel, une biologiste qui dirige des excursions en bateau sur les baleines et les oiseaux de mer avec l'agence de voyages Molly Bawn, a craint également que le capelan ne soit surexploité. Si le capelan disparaît, les macareux et les baleines iront ailleurs pour leur nourriture.

«Avec le montant d'argent qu'ils apportent dans la province à cause des gens qui viennent ici pour voir ces animaux, je pense que nous devrions être un peu meilleurs pour prendre soin d'eux et leur donner tout ce dont ils ont besoin», a-t-elle prévenu.