Selon une étude réalisée par l’association Professionnels hypothécaires du Canada, un nombre record de Canadiens croit qu’ils ne seront jamais en mesure d’acheter une maison.

En effet, un tiers des répondants estiment qu’ils n’auront jamais les moyens d’accéder à une première propriété en raison des prix et des hauts taux d’intérêt élevés.

«L’enquête démontre qu’un nombre record de non-propriétaires pensent qu’ils ne pourront jamais acheter une maison familiale, soit 33% (des répondants). Une augmentation de 8% en seulement six mois et de 15% par rapport à l’an dernier», indique le rapport.

L’impact de l’inflation

L’étude mentionne également que les Canadiens sont de plus en plus anxieux face à l’inflation alors que 60% des répondants se disent inquiets de l’impact que cela aura sur leurs finances. Il s’agit d’une augmentation de 20% depuis les six derniers mois.

«La baisse rapide de l’abordabilité, en raison à la fois des prix élevés des maisons et des énormes taux d’intérêt, a joué un rôle crucial dans l’opinion des Canadiens quant à l’achat d’une propriété.»



Crédit photo: La Presse canadienne

Cette étude est dévoilée au même moment où la Banque du Canada a annoncé qu’elle maintenait son taux d’intérêt directeur à son niveau actuel, indiquant qu’elle continuerait d’analyser l’évolution de l’économie et les répercussions des huit hausses qu’elle a effectuées dans la dernière année.

La banque centrale a ajouté que sa décision de laisser son taux de financement à un jour à 4,50 % s’appuyait sur les récentes données économiques.

De plus, les ventes de propriétés résidentielles dans la région de Montréal ont reculé de 32% le mois dernier, un seuil historique. Mais la majorité des maisons continuaient malgré tout à se négocier au prix affiché, ou légèrement au-dessus, selon l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).