Le gouvernement fédéral continue d’essayer d'arrêter l’hémorragie des longs délais dont souffrent les Canadiens pour le renouvellement et l’obtention de leur passeport. Service Canada a annoncé la création de quatre nouveaux sites de demandes non urgentes de passeport, dont un à Trois-Rivières.

Outre le site de Trois-Rivières, où la ministre responsable Karina Gould a fait l’annonce, des bureaux ouvriront à Sault Ste. Marie (Ontario), à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) et à Red Deer (Alberta). Pour un délai moins long, les citoyens doivent continuer de se rendre à un bureau des passeports qui offre les services de cueillette express ou urgente.

«Service Canada travaille sans relâche pour trouver et mettre en œuvre des solutions qui accélèrent la délivrance des passeports, tout en améliorant l’expérience des Canadiens au fil des étapes du processus de demande. Nous allons continuer de rendre nos services plus accessibles pour tous les Canadiens», a assuré Mme Gould, qui est également ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social.

Selon Service Canada, un peu plus de 801 353 passeports ont été délivrés depuis le 1er avril 2021. Après le début de la crise, soit en juin, des mesures de triage ont été mises en œuvre dans 17 bureaux de passeport à l’échelle du pays.

Service Canada a déjà permis aux Canadiens, en juillet 2022, de se rendre à un des plus de 300 Centres Service Canada pour faire une demande de transfert, afin de s'assurer que leur demande soit traitée à temps pour leur voyage. Ceci s’applique à ceux qui ont envoyé une demande par la poste et qui comptent voyager dans les 20 jours ouvrables.

Auparavant, les Canadiens pouvaient demander un transfert seulement en personne à l'un des 35 bureaux spécialisés dans les passeports, ou en contactant le centre d'appels. Ce changement leur offre une option supplémentaire pour faire ce type de demande.

La ministre Gould a dû récemment effectuer une sortie pour décourager les gens de faire de faux plans de voyage juste pour éviter la file d'attente de ceux qui attendent un passeport.

Mme Gould avait déclaré avoir entendu de manière anecdotique que certaines personnes pourraient réserver un voyage imminent afin de faire remonter leur demande de passeport dans la liste, bien qu'elle ne pense pas que le problème soit répandu.