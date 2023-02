Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a participé lundi après-midi au lancement des «prix Solutions climatiques Québec», destinés aux organisations à but non lucratif et aux entreprises en démarrage.

L’objectif de ce concours est de «trouver des solutions révolutionnaires fondées sur l’innovation pour s’attaquer à certains des problèmes climatiques mondiaux les plus urgents».

Le Fonds National Juif du Canada, Cycle Momentum, StartUp Fest, 2 Degrés et Esplanade sont les principaux partenaires du concours.

Le prix Solutions climatiques Québec accordera plus de 250 000 $ sous forme de prix et d’investissements à des innovateurs québécois.

«Les bourses proviennent d'entreprises privées et de grands philanthropes (... ) qui veulent lutter contre la crise climatique», a indiqué Galith Levy, directrice générale du prix Solutions climatiques.

Les solutions proposées par les participants devront permettre de réduire les gaz à effet de serre, d'améliorer l’efficacité énergétique ou encore de rendre possible le captage de carbone par des moyens naturels ou artificiels.

«Le gouvernement du Québec est fier de soutenir le prix Solutions climatiques Québec qui vise à tirer parti de l’innovation et du talent québécois. Le prix Solutions climatiques Québec nous offre l’occasion de souligner le rôle important de l’écosystème québécois en matière de technologies vertes dans le développement de solutions pour des enjeux mondiaux», a expliqué le ministre Charette.

«Il y a une centaine de gens qui ont déposé des projets, on peut penser qu'il va y en avoir davantage dans les prochaines semaines, alors on va espérer être surpris avec de belles idées qui pourront être réalisées rapidement», a ajouté le ministre.

La date limite pour soumettre une candidature est le 20 février 2023.

Les lauréats seront dévoilés lors du Festival des Solutions climatiques Québec qui aura lieu à Montréal les 23 et 24 mai 2023 au Grand Quai du Port de Montréal.