PHÉNIX - Il y a eu une nouvelle observation de jaguar dans le sud de l'Arizona et il s'agit du huitième jaguar documenté dans le sud-ouest des États-Unis depuis 1996, selon les responsables de la faune.

Un vidéaste animalier amateur, qui publie en ligne des images de caméras de surveillance, a capturé l'image d'un jaguar errant à la fin du mois dernier dans les montagnes Huachuca, près de Tucson, a rapporté le journal Arizona Republic.

Un porte-parole du département de la chasse et de la pêche de l'Arizona a déclaré que l'agence avait authentifié les images de Jason Miller et avait confirmé qu'il s'agissait d'un nouveau jaguar aux États-Unis.

Ces animaux ont été inscrits sur la liste des espèces menacées en 1997 après avoir été retirés en 1980.

Le US Fish and Wildlife Service a désigné environ 750 000 acres d'habitat protégé essentiel pour les jaguars le long de la frontière entre le sud de l'Arizona et le Nouveau-Mexique.

Les autorités ont déclaré que les jaguars de l'Arizona font partie de la population nordique de l'espèce, y compris la population reproductrice de Sonora, au Mexique.

«Je suis certain qu'il s'agit d'un nouveau jaguar, jusqu'alors inconnu aux États-Unis», a affirmé Russ McSpadden, défenseur de la conservation du sud-ouest au Center for Biological Diversity. Après avoir été presque anéantis, ces majestueux félins continuent de rétablir les territoires qu'ils occupaient auparavant, malgré la construction d'un mur frontalier, de nouvelles mines et d'autres menaces pesant sur leur habitat».

Les responsables ont indiqué que le motif en rosette de chaque jaguar est unique – tout comme une empreinte digitale humaine – et aide à identifier des animaux spécifiques.

La nouvelle vidéo montre que le félin n'est pas Sombra ou El Jefe, deux jaguars connus pour avoir parcouru l'Arizona ces dernières années.

Le sexe du jaguar nouvellement repéré n’est pas clair pour l'instant.

«Qu'il soit mâle ou femelle, ce nouveau jaguar aura besoin d'un partenaire. Il est maintenant temps pour nous d'avoir une conversation sérieuse et de prendre des mesures pour ramener les jaguars», a déclaré à la chaîne de télévision Phoenix KPNX Megan Southern, coordinatrice de la récupération des jaguars au Rewilding Institute.