Des centaines de photos rares et d'autres images des archives de l'auteur-compositeur-interprète Bob Dylan seront présentées dans un nouveau livre qui sortira cet automne.

Le nouvel ouvage, intitulé Bob Dylan: Mixing Up the Medicine, comprendra également des dizaines d'essais, écrits notamment par l'écrivain canadien Michael Ondaatje, le critique musical Greil Marcus et la poète Joy Harjo.



Callaway Arts & Entertainment a annoncé jeudi que le livre de 600 pages sortira le 24 octobre. Le fondateur de Callaway, Nicholas Callaway, a déclaré dans un communiqué que le livre présentera «toute l'étendue de la créativité monumentale de cet artiste et ses réalisations à une nouvelle génération».

Le livre est édité par Mark Davidson et Parker Fishel du Bob Dylan Center, établi à Tulsa, en Oklahoma. Mixing Up the Medicine fait référence à une ligne du classique Subterranean Homesick Blues de Dylan, qui aura bientôt 82 ans.

Selon l'éditeur, le livre comprendra des ébauches de paroles, des photographies, des dessins et d'autres documents.