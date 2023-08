L’émission d’information Noovo Le Fil change de nom et devient Noovo Info dans le cadre d’une vague de nouveautés pour la programmation de l’automne 2023.

Noovo Info conserve la même philosophie du traitement de l’information, son ADN et sa vision de la nouvelle.



«En changeant le nom de notre émission d’information pour Noovo Info, nous rassemblons sous une même identité toute l’offre proposée par le service francophone d’information de Bell Média», a déclaré Jean-Philippe Pineault, directeur général de l’information de Bell Média, lundi dans un communiqué.

À l’équipe de chefs d’antenne composée de Marie-Christine Bergeron (Noovo Info 17, du lundi au vendredi à 17h), Michel Bherer (Noovo Info 22, du lundi au jeudi à 22h) et de Lisa-Marie Blais (Noovo Info Québec, du lundi au vendredi à 17h06) se joint Jean-Simon Bui, qui pilotera les émisions d’information Noovo Info pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Mauricie et l’Estrie (du lundi au vendredi à 17h06). La journaliste Sabrina Rivet complète l’équipe et sera à la barre du Noovo Info 22 chaque vendredi à 22h.

Parmi les nouveautés automnales, Marie-Christine Bergeron s’entretiendra avec Frédéric Plante et Yanick Bouchard du 5 à 7 de RDS lors d’un segment orienté vers la nouvelle sportive du jour, sur Noovo Info 17 du lundi au vendredi et en simultané sur les ondes de RDS. Le journaliste Yves Boisvert, quant à lui, reprendra les rênes de son segment Sans filtre tous les jours en semaine vers 17h38.

Maxime Landry se joint à l’équipe de Noovo Info

Noovo Info annonce également l’ajout de Maxime Landry à titre de gestionnaire principal de l’information. Il entrera en fonction le 25 septembre.

Journaliste bien connu des Québécois, Maxime Landry travaille dans le milieu de l’information télévisée depuis 27 ans et a rempli de nombreuses fonctions: caméraman-patrouilleur, reporter, rédacteur, chef de pupitre, producteur au contenu, producteur exécutif, etc. M. Landry a réalisé la couverture aérienne d’événements marquants tels que la fusillade au Collège Dawson, l’effondrement du viaduc de la Concorde et la tragédie de Lac-Mégantic. Il a également été envoyé spécial lors des attaques contre Charlie Hebdo, des attentats terroristes du Bataclan et des fusillades à Orlando et à Parkland en Floride.

«J’ai un énorme respect pour tout ce que l’équipe a accompli depuis près de trois ans, à commencer par le défi colossal de mettre sur pied une salle de nouvelles», a commenté Maxime Landry, récipiendaire de deux Prix du Ruban d’or de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) pour la qualité de ses reportages. Il a également été membre du jury de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) pour le prix Antoine-Désilets, remis aux meilleures photographies de presse de l’année au Québec.

«Mon but aujourd’hui est de poursuivre ce développement – déjà bien entamé – en faisant rayonner encore davantage le travail quotidien des collègues en place.» - Maxime Landry, gestionnaire principal de l'information de Noovo Info

Maxime Landry se joint à l'équipe de gestion composée de Jean-Philippe Pineault (directeur général), Renée Dumais-Beaudoin (gestionnaire principale des nouvelles régionales), Dominik Paulin (gestionnaire principal des opérations) et Mick Côté (gestionnaire principal de l'information, numérique).

De nouveaux collaborateurs aux Débatteurs de Noovo

À l’occasion du retour de l’émission de débats Les débatteurs de Noovo pour une deuxième saison, l’animateur Michel Bherer accueille de nouveaux collaborateurs qui confronteront leurs idées et exprimeront leurs opinions sur le sujet d’actualité du jour, en direct et sans filet.

Jacynthe-Ève Arel, ex-candidate pour le Parti conservateur dans Portneuf, entrepreneure et ancienne journaliste;

Catherine Beauchamp, journaliste et chroniqueuse culturelle

Varda Étienne, animatrice et autrice

Maude Goyer, journaliste, autrice, conférencière et blogueuse

Rodolphe Husny, analyste politique et ex-conseiller politique du ministre du Commerce international au sein du gouvernement Harper

Danny St-Pierre, chef cuisinier

Ces personnalités s’ajoutent aux débatteurs qui ont déjà confirmé leur retour pour une deuxième saison: Valérie Beaudoin, Yves Boisvert, Me Nada Boumeftah, Deborah Cherenfant, Me Anne-France Goldwater, Meeker Guerrier, Victor Henriquez, François Lambert, Geneviève Pettersen, Alex Perron, Dr Alain Vadeboncoeur, Alexis Wawanoloath et Antonine Yaccarini.