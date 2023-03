La chaîne CTV News a confirmé lundi que le gouvernement de Justin Trudeau allait fournir une aide financière aux Canadiens et aux Canadiennes à faible revenu aux prises avec la hausse du coût des aliments.

La nouvelle mesure s'appelle le «rabais d'épicerie» et sera incluse dans le budget fédéral 2023-2024 présenté mardi. Voici comment cela fonctionnerait: un couple avec deux enfants pourrait recevoir un paiement unique pouvant atteindre 467 dollars. Une personne âgée recevrait un paiement unique de 225 dollars tandis qu'une personne seule recevrait un paiement de 234 dollars.

Des sources disent à CTV News que la mesure aidera près de 11 millions de Canadiens et de Canadiennes à faible revenu — dont plusieurs familles.

L'avantage fera partie d'un crédit pour TPS une fois le budget adopté à la Chambre des communes.

Le premier ministre Justin Trudeau et la vice-première ministre et ministre des Finances Chrystia Freeland avaient déjà fait savoir que le budget de 2023 comprendrait des «mesures ciblées» pour aider ceux qui ressentent le plus les effets de l'inflation.

Inflation à 5,3% en février au Canada

Dans son dernier rapport sur l'indice des prix à la consommation publié mardi, Statistique Canada a indiqué que l'inflation avait grimpé de 5,2 % sur une base annuelle le mois dernier, enregistrant sa plus forte décélération depuis avril 2020. Cette lecture se comparait à une inflation annuelle de 5,9 % en janvier et constituait la plus faible inflation depuis le premier mois de l'an dernier, pour lequel elle s'était établie à 5,1%.

Dans son rapport de mardi dernier, Statistique Canada a attribué le ralentissement à une forte augmentation mensuelle des prix en février 2022, lorsque l'économie mondiale était considérablement touchée par l'invasion russe de l'Ukraine.

Les prix de l'énergie ont diminué de 0,6 % d'une année à l'autre, les prix de l'essence ayant chuté de 4,7 % par rapport à février 2022, lorsque les prix ont commencé à augmenter en raison de l'invasion russe de l'Ukraine. Il s'agit en outre de la première baisse annuelle des prix de l'essence depuis janvier 2021.

Pendant ce temps, les prix des produits d'épicerie continuent d'augmenter rapidement, même si l'inflation globale diminue. Les prix des aliments achetés en magasin ont augmenté de 10,6 % en février, par rapport au même mois l'an dernier. C'est leur septième hausse mensuelle consécutive de plus de 10 %.

