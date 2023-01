Un ours polaire a attaqué et tué deux personnes dans un village isolé de l'ouest de l'Alaska, selon les autorités de l'Alaska.

Les policiers de l'État de l'Alaska ont déclaré avoir reçu le signalement de l'attaque à 14h30 mardi à Wales, à l'extrémité ouest de la péninsule de Seward, a rapporté KTUU.



«Les premiers rapports indiquent qu'un ours polaire est entré dans la communauté et a poursuivi plusieurs résidents», ont écrit les policiers. «L'ours a attaqué mortellement une femme adulte et un jeune homme.»

L'ours a été abattu par un résident de la localité alors qu'il attaquait les deux personnes, ont indiqué les autorités.

Les noms des deux personnes tuées n'ont pas été communiqués. Les policiers ont indiqué qu'ils cherchaient à informer les familles.

Les policiers et le département de la chasse et de la pêche de l'État prévoient de se rendre à Wales dès que les conditions météorologiques le permettront, selon la dépêche.

Wales est une petite ville de la communauté Inupiaq d'environ 150 personnes située à un peu plus de 161 kilomètres au nord-ouest de Nome.

Les attaques mortelles d'ours polaires ont été rares dans l'histoire récente de l'Alaska. En 1990, un ours polaire a tué un homme plus au nord de Wales, dans le village Point Lay. Les biologistes ont déclaré plus tard que l'animal montrait des signes de famine, a rapporté l'Anchorage Daily News.

En 2019, des scientifiques de l'U.S. Geological Survey de l'Alaska ont constaté que les changements dans l'habitat de la glace de mer avaient coïncidé avec des preuves que l'utilisation des terres par les ours polaires augmentait et que les chances d'une rencontre avec un ours polaire ont augmenté.

