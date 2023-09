Un ours noir sauvage a volé la vedette, lundi à Walt Disney World.

L’animal se trouvait dans un arbre situé sur le site du Magic Kingdom et a retardé l'ouverture de trois zones du grand parc d’attraction: Frontierland, Liberty Square et Adventureland.



Le personnel de la Commission de conservation de la faune et de la flore de la Floride était au parc, essayant de capturer et de déplacer l'ours, a déclaré Disney World dans un communiqué.

L'ours était probablement en quête de nourriture, alors que cette espèce cherche à constituer des réserves de graisse en vue de l'hiver, a expliqué la commission de la faune.

«Dans la plupart des cas, il est préférable de laisser aux ours de l'espace et de les laisser se déplacer seuls, mais compte tenu de cette situation, le personnel travaille à la capture et au déplacement de l'ours», indique-t-on.