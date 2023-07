Avec la vague de chaleur qui se poursuit dans le sud des États-Unis, personne ne dirait non à une saucette dans une piscine. Même pas un ours.

La police de Burbank, en Californie, a dû intervenir vendredi lorsqu'un ours a été aperçu en train de rôder dans un quartier.

À leur arrivée sur les lieux, les agents ont finalement trouvé l'animal en train de prendre une petite pause dans une piscine située à l'arrière d'une résidence.

Après quelques minutes, l'ours a grimpé par-dessus un mur et s'est dirigé vers un arbre à proximité, a expliqué le corps policier dans un communiqué.

Malgré l'aspect amusant de cette histoire, la police de Burbank a profité de l'incident pour rappeler aux gens du secteur de se tenir loin des ours et de garder leurs déchets dans un endroit verrouillé pour éviter que les ours soient attirés près de chez eux.

Burbank se trouve à environ 16 kilomètres au nord de Los Angeles.