Un homme de 53 ans est décédé après une bagarre survenue au quatrième quart du match des Patriots de la Nouvelle-Angleterre contre les Dolphins de Miami à Foxborough, dimanche dernier au Massachusetts.

La police enquête sur les circonstances de cet événement lors duquel cet homme, Dale Mooney, aurait reçu un violent coup de point sur le côté de la tête, selon ce qu’ont rapporté des témoins à la chaîne de télévision américaine NBC. Le décès de M. Mooney a été constaté après son transport du Gillette Stadium à l’hôpital Sturdy Memorial, à Attleborough, indique la police de l’État du Massachusetts.



Le procureur du district de Norfolk a précisé qu’il n’y avait, pour le moment, pas d’accusation en lien avec le décès de ce père de deux garçons.

Des vidéos ont circulé sur le web dans lesquelles on peut voir l’altercation impliquant M. Mooney, originaire du New Hampshire et décrit par certains comme un partisan de longue date des Patriots.

Tragedy: A longtime #Patriots fan died at the game Sunday night after being punched by a #Dolphins fan and hitting his head on the ground, causing him to lose consciousness and never regain it.



The fan, Dale Mooney, was a 30 year season ticket holder who was at the game with his… pic.twitter.com/4nT9cQnv9k