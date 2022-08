Un passager d'Air Transat a déclaré qu'il avait dû payer 5 000$ de sa poche parce qu'il a été «complètement abandonné» par une compagnie aérienne après s'être évanoui et s'être vu refuser l'accès à un vol retour pour Toronto.

Ceci est une traduction de CTV News Toronto.

Shaun Mehta a déclaré qu'il a commencé à se sentir mal alors qu'il embarquait à Barcelone pour un vol à destination de Toronto le 10 juillet.



«Les derniers passagers étaient encore en train d'être embarqués lorsque j'ai été pris de vertiges et de nausées. Je me suis évanoui dans mon siège», a déclaré M. Mehta à CTV News Toronto.

Les agents de bord, ainsi qu'un passager qui était médecin, ont entouré M. Mehta et lui ont donné de l'oxygène, ce qui, selon lui, l'a beaucoup aidé.

À lire également:

Des ambulanciers espagnols sont ensuite montés à bord et ont testé ses signes vitaux. Selon M. Mehta, il a réussi et a été autorisé à prendre l'avion. Il a émis l'hypothèse que l'épisode était lié à des vertiges après avoir quitté le bateau de croisière sur lequel il avait passé ses vacances.

Dans le rapport médical de Mehta, obtenu par CTV News Toronto, les ambulanciers ont coché «normal» pour sa respiration et «décharge volontaire» dans leur conclusion, décrivant ses symptômes comme «modérés».

«Je voulais juste rentrer chez moi à ce moment-là», a-t-il dit.

Mais alors, Mehta a dit qu'un agent de bord l'a approché et a dit que le pilote était mal à l'aise de voler avec lui à bord.

«Ils ont dit: “Si vous ne partez pas, nous allons vous escorter hors de l'avion”», a déclaré M. Mehta.

Dans une déclaration à CTV News Toronto, Air Transat a déclaré que les informations concernant les symptômes du passager ont été transférées à MedAire, une entreprise spécialisée dans le soutien médical et de voyage.

«Après avoir analysé la situation et discuté avec le capitaine, MedAire a jugé que le passager ne devait effectivement pas voyager. Les ambulanciers sont arrivés peu après et ont pris en charge les soins du patient», a déclaré Marie-Christine Pouliot, porte-parole d'Air Transat.

«Les passagers qui se voient refuser l'embarquement pour des raisons médicales doivent contacter leur assurance voyage pour couvrir tous les frais d'hébergement ou de voyage.»

«Complètement abandonnés par Air Transat»

Alors que Mehta était impatient de rentrer chez lui, il a déclaré que les membres de l'équipage d'Air Transat lui ont assuré qu'on s'occuperait de lui. Il a dit au revoir à sa fille de 12 ans, l'a laissée à ses grands-parents et est sorti de l'avion avec sa femme.

«Je m'attendais à ce qu'un représentant d'Air Transat nous trouve un autre vol, me réévalue au niveau médical et s'occupe de nos besoins en matière de nourriture et d'hébergement, si nécessaire», a déclaré M. Mehta.

«Rien de tout cela ne s'est produit.»

Au lieu de cela, ils ont été escortés vers une station de taxis par un employé de l'aéroport, ce qui a déconcerté Mehta et sa femme a ils n'avaient nulle part où aller.

Après l'avoir fait savoir à l'accompagnateur, M. Mehta a déclaré qu'ils avaient été conduits à un kiosque affichant les logos de plusieurs compagnies aériennes. Là, on leur a remis une carte portant le numéro de téléphone du siège social d'Air Transat à Montréal.

À VOIR | Voyages: quels sont les recours pour les vols en retard et les bagages perdus?

«C'est dimanche matin à Montréal, personne ne va répondre», a-t-il dit. Comme prévu, il a dit qu'ils n'ont pu joindre personne.

«Nous avions été complètement abandonnés par Air Transat», a-t-il dit.

Désespéré de rentrer chez lui, M. Mehta dit qu'ils ont appelé leur agent de voyage. Le prochain vol d'Air Transat pour Toronto n'étant pas avant plusieurs jours, l'agent leur a réservé un vol d'Air Canada le lendemain matin, ainsi qu'un hôtel pour la nuit. Le coût total de ces achats de dernière minute s'est élevé à 5 000$.

Depuis, M. Mehta dit n'avoir reçu aucune communication d'Air Transat.

Selon le site web d'Air Transat, si un passager se voit refuser l'embarquement pour des raisons attribuables au transporteur, y compris pour des raisons de sécurité, Air Transat lui offrira gratuitement de la nourriture et des boissons, l'accès à des moyens de communication, l'hébergement à l'hôtel et le transport aller-retour si le nouveau vol n’est que le lendemain.

«Au moment où j'ai été enlevé du vol, j'ai eu l'impression de ne pas exister ou de ne pas compter pour Air Transat. Je ne me suis jamais senti aussi insignifiant», a-t-il déclaré.

-Un texte de Hannah Alberga-