Un autre patient est décédé alors qu'il attendait des soins dans la salle d'urgence d'un hôpital du Nouveau-Brunswick.

Cet article est une traduction d'un texte de CTV News.

Dans un courriel adressé mercredi à CTV Atlantic, le Dr Serge Melanson, responsable clinique des services d'urgence du Réseau de santé Horizon, a confirmé qu'un patient souffrant d'un problème de santé grave était arrivé au service des urgences de l'Hôpital de Moncton, au Nouveau-Brunswick mardi soir, lors d'un moment où l'établissement était dans «un état critique de surcapacité».

Après avoir été trié, le Dr Melanson dit que le patient a été répertorié comme prioritaire, mais il a tout de même été envoyé dans la salle d'attente principale jusqu'à ce qu'un «espace d'examen approprié» soit disponible.

«En attendant d'être évalué par le médecin, le patient était surveillé par le personnel et avait subi des tests précoces, mais l'état du patient s'est rapidement détérioré», a déclaré le Dr Serge Melanson dans le courriel.

Selon le Dr Melanson, le patient a ensuite été emmené dans la zone de réanimation du service des urgences, où le personnel médical a tenté de le réanimer, mais sans succès.

«Je voudrais partager mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de ce patient, tout en reconnaissant les efforts de nos médecins et de notre personnel pour avoir fait tout ce qu'ils pouvaient pour sauver ce patient dans des circonstances difficiles», a-t-il déclaré.

Aucun détail sur le patient n'a été publié par Horizon.

Il s'agit du deuxième décès confirmé d'un patient en attente de soins dans une salle d'urgence d'un hôpital du Nouveau-Brunswick cette année.

En juillet, un homme est décédé au service des urgences de l'Hôpital Dr Everett Chalmers de Fredericton.

Depuis, un nouveau projet pilote a été mis en place à l'intérieur des salles d'attente des cinq urgences hospitalières régionales d'Horizon.

Un travailleur de la santé est maintenant en poste jour et nuit pour surveiller les patients tout au long du processus de triage dans les hôpitaux régionaux d'Horizon à Fredericton, Saint John, Moncton, Miramichi et Waterville.

