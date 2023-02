Un petit séisme a secoué l'ouest de l'État de New York, tôt lundi matin. La secousse a aussi été ressentie dans le sud de l'Ontario.

On ne signalait pas de dommages matériels importants plus tard lundi matin — et on n'en prévoyait pas non plus. Des résidents inquiets se sont précipités vers internet à la recherche de réponses.

L'Autorité géologique américaine a mesuré une secousse de magnitude 3,8 à environ six kilomètres à l'est de Buffalo, dans la banlieue de West Seneca, vers 6h15, heure locale.

À lire également : Des images saisissantes des dégâts des tremblements de terre en Turquie

Le sismologue Yaareb Altaweel a dit qu'il s'agissait du tremblement de terre le plus puissant à secouer la région depuis au moins 40 ans.

Séisme Canada témoigne plutôt d'un séisme de magnitude 4,2, dont les effets auraient été légèrement ressentis dans le sud de l'Ontario. La secousse se serait produite à 10 km sous terre.

Le maire de la ville ontarienne de Fort Erie, en face de Buffalo, a raconté que le tremblement de terre avait secoué sa maison, mais que les cadres étaient restés sur les murs et les livres sur leurs étagères. Il a qualifié ce séisme de «plutôt léger, mais certainement perceptible».

De petits tremblements de terre ne sont pas inhabituels dans le nord de l'État de New York, mais ils sont rarement perçus aussi clairement. La région a récemment été frappée par deux fortes tempêtes de neige, dont la plus récente a fait 47 morts en décembre.