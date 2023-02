Un pilote volant au-dessus du ballon-espion chinois a pris une «selfie» un jour avant que l’armée de l’air ne l’abatte au large de la côte de la Caroline du Sud.

La photo montre le haut du casque du pilote à l’intérieur du cockpit avec le ballon près de l'avion. Elle a été prise le 3 février alors que le ballon «planait au-dessus du centre des États-Unis continentaux», selon le ministère de la Défense. Le Pentagone a publié l’image mercredi, plus de deux semaines après que le ballon ait fait la une des journaux internationaux alors qu’il transitait par les États-Unis.

À lire | Un mystérieux objet sème la confusion au Japon

Le ballon a été neutralisé le 4 février par un avion de chasse F-22 tirant un missile AIM-9X Sidewinder. La frappe a eu lieu une fois que le ballon n’était plus au-dessus de la terre, mais était toujours dans les eaux territoriales américaines.

À lire | Ce que l'on sait sur les OVNIS dans le ciel nord-américain

Le Pentagone a annoncé vendredi dernier que les navires et submersibles de la Marine avaient terminé la récupération de l’énorme ballon et de sa charge utile, qui sont tombés en morceaux dans l’océan Atlantique. La charge utile a été récupérée au fond de l’océan et est en cours d’analyse par le FBI, a déclaré mercredi la porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh.