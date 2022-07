Un pirate informatique de Gatineau a plaidé coupable devant une cour américaine d'avoir été une figure importante dans l'utilisation de rançongiciels pour extorquer de l'argent à de multiples entreprises et organisations, rapporte CBC.

Sébastien Vachon-Desjardins avait déposé un plaidoyer identique au Canada en janvier dernier après son arrestation par la GRC.



L'homme de 34 ans faisait partie des figures de proue d'un réseau international connu sous le nom de NetWalker.



Il avait été extradé en mars dernier aux États-Unis pour faire face à la justice.



Les gestes qui lui sont reprochés auraient été commis à une centaine de reprises entre les mois d'avril et de décembre 2020 et visaient entre autres des compagnies, des municipalités et des hôpitaux.



Lors d'une perquisition à sa résidence en janvier 2021, les policiers avaient trouvé 719 bitcoins d'une valeur estimée à 35 millions $.