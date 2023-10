La direction de l’Aéroport de Montréal va présenter un plan au ministère des Transports pour réduire la congestion et l’attente aux douanes.



Aéroports de Montréal (ADM) a confirmé à Noovo Info que son président-directeur général, Yves Beauchamp, a rencontré la ministre des Transports (MTQ), Geneviève Guilbault, lundi, pour discuter d’enjeux touchant le site aéroportuaire, car l’augmentation post-pandémique de la circulation automobile à l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal a suscité frustration, confusion et désespoir cet été.

Le PDG d’ADM en a profité pour partager à la ministre Guilbault son souhait d’une amélioration des communications et mesures de mitigation lors de travaux routiers effectués par le MTQ, le niveau de service de la STM et des services frontaliers, et le suivi du dossier des taxis illégaux.M. Beauchamp a également, selon un porte-parole, fait état de solutions possibles à court terme pour désengorger le débarcadère à YUL.

ADM dit avoir fait une demande afin que l’organisation siège sur le comité de Mobilité Montréal, ce qui leur donnerait, à leur avis, une meilleure position pour en savoir plus sur les entraves à la circulation sur les chemins d’accès vers l’aéroport au bénéfice des passagers.

ADM, qui a comptabilisé 5,3 millions de passagers à l’aéroport entre avril et juin dernier –, soit 6,1 % de plus qu'au même trimestre de 2019 et une hausse de 32,9 % par rapport à 2022 , compte présenter son plan au MTQ d’ici la fin de l’automne.

L'entreprise a introduit plusieurs mesures pour atténuer les embouteillages cette année: elle a déployé davantage d'agents de contrôle de la circulation dans une zone, ouvert une troisième aire de stationnement gratuit, modifié l'itinéraire de la navette des employés de l'aéroport pour éviter la zone de débarquement des passagers et déplacé la zone de prise en charge du service Uber.

Avec de l’information de Marie-Pier Boucher pour Noovo Info et de La Presse canadienne