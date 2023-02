Un policier de Toronto a été accusé d'homicide involontaire coupable et de voies de fait graves en lien avec la mort d'un jeune homme de 19 ans, en avril 2021. Le policier n'était pas en service au moment des faits.

L'Unité des enquêtes spéciales (UES) a indiqué vendredi qu'elle avait «des motifs raisonnables de croire» que l'agent Calvin Au avait commis des infractions criminelles en lien avec la mort de Chadd Facey, le 26 avril 2021 à Brampton.

L'enquête de la «police des polices» a révélé que deux policiers de Toronto, qui n'étaient pas en service ce jour-là, ont rencontré M. Facey à Brampton et «ont eu des échanges avec lui». Or, M. Facey a été transporté plus tard en ambulance à l’hôpital, où son décès a été ensuite constaté, indique l'UES dans un communiqué.

L'agent Au, âgé de 33 ans, doit comparaître devant la Cour de justice de l'Ontario à Brampton le 2 mars prochain.

L'UES indique qu'elle ne fournira pas d'autres commentaires sur l'enquête, puisque l'affaire est devant les tribunaux «et afin de respecter le droit de l’accusé à un procès équitable».

Le Service de police de Toronto a indiqué de son côté que l'agent Au, qui fait partie de ce corps policier depuis huit ans et demi, sera immédiatement suspendu à la suite du dépôt des accusations, en vertu de la Loi sur les services policiers.

À lire également:

Le Service de police a déclaré qu'il avait immédiatement informé l'UES une fois qu'il a été mis au courant de l'affaire, en août 2021, et qu'il continuerait de coopérer pleinement tout au long de la procédure judiciaire.

La police de Toronto indique aussi qu'une enquête interne distincte a été suspendue pendant que l'affaire suit son cours devant les tribunaux. Les conclusions de cette enquête jusqu'ici ont été partagées avec la direction des poursuites criminelles.

Interrogé sur les accusations portées contre l'agent Au, le président de l'Association des policiers de Toronto, Jon Reid, a déclaré que «tout décès est tragique et a un impact sur toutes les personnes impliquées».

«Nous continuerons de veiller à ce que nos membres soient traités équitablement tout au long du processus», a-t-il écrit.